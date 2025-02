Iliad TOP 250, nuova offerta BOMBA sempre low cost

L’operatore telefonico Iliad continua a stupire gli utenti e soprattutto i suoi rivali. In queste ultime ore, infatti, l’operatore ha lasciato tutti a bocca aperta, con l’arrivo di una vera e propria bomba. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Iliad TOP 250. Quest’ultima va a sostituire per il momento la precedente offerta mobile Iliad Giga 180. Al suo stesso prezzo, pari a 9,99 euro al mese, questa offerta arriva ad includere una quantità maggiore di traffico dati per navigare senza pensieri. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad TOP 250, arriva una nuova offerta bomba con ben 250 GB per navigare

A partire dalla giornata dell’11 febbraio 2025 l’operatore telefonico Iliad ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile decisamente esagerata. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta bomba denominata Iliad TOP 250. Quest’ultima va a sostituire la precedente offerte denominata Iliad Giga 180, che è rimasta a disposizione degli utenti proprio fino a questa giornata.

Per il momento, la nuova offerta proposta dall’operatore rimarrà a disposizione degli utenti per qualche settimana. In particolare, gli utenti la potranno attivare fino alla giornata del prossimo 6 marzo 2025. Non è comunque da escludere che possa essere prorogata la sua disponibilità di qualche altro giorno. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione sia dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero sia dai clienti che attiveranno un nuovo numero.

Il bundle dell’offerta Iliad TOP 250, come suggerisce il nome, arriva ad offrire ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati e questi saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi, come da tradizione di Iliad, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Nonostante il maggior quantitativo di traffico dati rispetto all’offerta Iliad Giga 180, anche questa offerta ha un costo pari a 9,99 euro al mese.

Insomma, l’operatore telefonico Iliad continua a lasciare tutti senza parole con questa nuova offerta bomba.