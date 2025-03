Google Messaggi: tra le novità anche opzioni AI

Google continua ad evolvere le sue applicazioni donando funzioni e miglioramenti che mirano a rendere l’esperienza degli utenti sempre più fluida e personalizzata. A tal proposito, il team di sviluppo dell’azienda di Mountain View sta apportando diversi cambiamenti. Indirizzati alle sue app Messaggi e Traduttore. Google intende ottimizzare l’interfaccia dell’app. Inoltre, punta ad introdurre nuovi strumenti AI. Ciò con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più completo e intuitivo.

Google: novità in arrivo per le sue applicazioni

Messaggi è l’app predefinita sui dispositivi Android. È utilizzata per la gestione di SMS, MMS e RCS. Tale piattaforma sta ricevendo un nuovo aggiornamento. Tali cambiamenti puntano a migliorare l’estetica e l’usabilità dell’applicazione. Il tutto fornendo agli utenti un’esperienza più chiara e organizzata. Uno dei miglioramenti più evidenti riguarda il campo di inserimento del testo. Quest’ultimo ora appare più spesso rispetto alle versioni precedenti. Si tratta di un cambiamento che rientra in un aggiornamento più ampio. Il cui scopo è migliorare la leggibilità e l’interazione con i messaggi. La modifica è attualmente in fase di rollout per gli utenti che utilizzano la versione beta di Google Messaggi.

Anche Google Traduttore sta per ricevere una funzionalità innovativa basata sull’intelligenza artificiale. Si tratta di “Ask a follow-up“, ovvero “Ottieni un approfondimento”. Una nuova opzione che consentirà agli utenti di ottenere maggiori informazioni su una traduzione. Secondo fonti interne tale funzionalità sarà potenziata da Gemini. In tal modo, gli utenti potranno approfondire il significato delle parole. Potranno anche modificare la traduzione in base al contesto e ascoltare la pronuncia con una qualità ottimizzata. Inoltre, l’app fornirà spiegazioni grammaticali e note culturali. Arricchendo ulteriormente il processo di traduzione.

Tale funzione, attualmente nascosta, è ancora in fase di sviluppo. Al momento, non è chiaro quando verrà rilasciata ufficialmente. Non resta dunque che attendere e scoprire quando Google rilascerà tali interessanti novità per le sue applicazioni.