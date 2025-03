Elden Ring: un film in arrivo? Ecco cosa dice George R.R. Martin

George R.R. Martin, il celebre autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, continua a alimentare le voci su un possibile adattamento cinematografico del popolare videogioco Elden Ring. Dopo aver collaborato alla creazione della trama del gioco, Martin si trova spesso al centro di speculazioni riguardo a future collaborazioni con FromSoftware, la casa di sviluppo del titolo. In un’intervista recente, l’autore ha fatto alcune dichiarazioni che hanno nuovamente attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di videogiochi. Quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità di un Elden Ring 2, Martin ha preferito parlare di un progetto molto diverso ma altrettanto intrigante: un film basato sul gioco.

Secondo le sue parole, non può rivelare troppi dettagli, ma l’idea di un film su Elden Ring è in discussione. “Vedremo se il progetto andrà avanti”, ha dichiarato Martin, lasciando intendere che, seppur in fase iniziale, le trattative per la realizzazione del film stanno prendendo piede. Questo tipo di progetto potrebbe rappresentare una nuova avventura per Martin, che, sebbene non sia ancora sicuro del suo coinvolgimento, ha lasciato la porta aperta a possibili sviluppi futuri.

Elden Ring: un adattamento cinematografico che prende forma?

Le parole di Martin si allineano con quanto affermato in passato dal direttore del gioco, Hidetaka Miyazaki, che ha mostrato interesse per un adattamento cinematografico. Tuttavia, Miyazaki ha chiarito che FromSoftware non ha la capacità di portare avanti un progetto del genere senza l’aiuto di un partner cinematografico esperto. Ciò suggerisce che un film su Elden Ring potrebbe essere ancora lontano dalla sua realizzazione, ma sembra che ci siano progressi in corso.

Nonostante ciò, non è ancora chiaro in che ruolo Martin parteciperà nel progetto, né quando si concretizzerà effettivamente il film. Ciò che emerge dalle dichiarazioni è che l’idea di un film su Elden Ring è viva, ma potrebbe richiedere ancora tempo per trasformarsi in realtà. I fan, intanto, restano in attesa di ulteriori sviluppi.