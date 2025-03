Apple-1 al centro di una recente asta: coinvolti altri dispositivi

Il mondo del collezionismo tecnologico è in fermento. RR Auction ha dato il via a una nuova asta. Quest’ultima è dedicata a cimeli rari ed iconici della storia di Apple. Gli appassionati e i collezionisti più accaniti avranno la possibilità di aggiudicarsi dispositivi unici, documenti e prototipi mai rilasciati. Tra gli oggetti più ambiti spicca un Apple-1 perfettamente funzionante. Conosciuto come “Bayville” Apple-1 è un esemplare raro e prezioso che risale alle origini dell’azienda di Cupertino.

Una nuova asta porta alla ribalta Apple-1

Tale storico computer è tra i pochissimi ancora operativi al mondo. Accompagnato da un manuale originale con note manoscritte di Daniel Kottke, uno dei primi dipendenti di Apple, l’Apple-1 potrebbe raggiungere un valore vicino ai 300.000 dollari. E non è tutto. Nell’asta, tra i pezzi di maggior rilievo ci sono anche due assegni firmati da Steve Jobs. Tali semplici documenti assumono oggi un valore inestimabile per i collezionisti. Con stime che superano i 25.000 dollari ciascuno.

Altro protagonista dell’evento è un Apple II con scheda logica Rev. 0. Una delle primissime versioni del celebre personal computer che ha segnato la storia dell’informatica. Tale modello, dotato di un case senza ventole, potrebbe raggiungere un valore di circa 30.000 dollari. Per chi ama i prototipi e i dispositivi sperimentali, l’asta include una serie di prodotti unici. Tra cui un Macintosh Portable con case trasparente. Suddetto laptop, lanciato nel 1989 come primo computer portatile Apple alimentato a batteria, non ha avuto grande successo commerciale. Ciò a causa del peso e del costo elevato. Eppure, la versione con scocca trasparente rappresenta una vera rarità e potrebbe superare i 50.000 dollari all’asta.

L’elenco dei lotti in vendita comprende anche prototipi EVT (Engineering Validation Test) e PVT (Production Validation Test) di dispositivi iconici. Tra cui iPod Classic, iMac G3, Power Mac G4 Cube e Macintosh TV. Con tale selezione di prodotti, RR Auction celebra il genio e l’innovazione di Apple, confermando ancora una volta il fascino senza tempo dell’azienda.