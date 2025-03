Unieuro PROMO: il meglio delle OFFERTE per la vostra dimora

Scoprite le nuove offerte che Unieuro ha riservato per voi! Non sarà più necessario “Ballare a piedi nudi nel parco” per trovare la promozione giusta. Unieuro vi offre la possibilità di trasformare la vostra casa e il vostro stile di vita, con promozioni imperdibili su dispositivi all’avanguardia. Voi, che state cercando le migliori soluzioni per la vostra dimora, troverete proprio quello che fa al caso vostro. Un’ampia selezione di prodotti vi aspetta per rendere più semplice e confortevole ogni giornata. Dite addio alle lunghe ricerche: Unieuro ha tutto ciò che serve per arricchire la vostra casa con la tecnologia più innovativa, a prezzi vantaggiosi. Pronti a scoprire le offerte che non potete lasciarvi scappare?

Offerte da shock solo da Unieuro ora

La scelta di Unieuro è vasta e pensata per ogni esigenza. Partiamo dall’Apple MacBook Air con il nuovo Chip M3, che vi conquisterà con i suoi 256GB SSD a soli 1149 euro. Se state cercando un dispositivo per il lavoro o lo studio, è la scelta ideale. Per chi, invece, desidera uno smartphone all’ultimo grido, ecco il Samsung Galaxy S24 Ultra con ben 12GB di RAM e 256GB di memoria: lo trovate da Unieuro a 999 euro. Ma non finisce qui! Se volete un dispositivo più compatto, c’è il nuovissimo Samsung Galaxy A55 5G, con 8GB di RAM e 256GB di spazio per soli 419,90 euro.

Passiamo ora agli elettrodomestici. L'asciugatrice AEG TR8G83CW con capacità di 8kg e classe energetica A+++, è vostra per soli 659 euro, pronta a rendere l'inverno più semplice! Avete bisogno di più spazio per conservare i vostri alimenti? Unieuro vi propone il frigorifero Samsung RB53DG703DS9EF con una capienza straordinaria di 538 litri a soli 1099 euro. Per i più tecnologici, non mancano le soluzioni per accessori e dispositivi portatili: l'Apple Watch Series 10 con GPS e cassa in alluminio è a soli 429 euro, mentre il caricabatterie Apple MUVV3ZM/A si trova a 25 euro. Se cercate il tablet poi perfetto per l'intrattenimento, l'Apple iPad di 10^ generazione con 64GB è a un prezzo incredibile di 359 euro.