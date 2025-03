Recensione GameSir Super Nova: ti sfidiamo a trovare di meglio a questo prezzo

Negli ultimi anni, GameSir si è affermata come una delle aziende più innovative nel settore dei controller da gaming, offrendo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Oggi analizziamo nel dettaglio il GameSir Super Nova, un controller che si propone come un’evoluzione avanzata del modello Nova. Grazie a un design curato, specifiche tecniche di alto livello e un’ampia compatibilità con PC, Android, iOS e Nintendo Switch, questo dispositivo potrebbe essere la scelta ideale per i gamer più esigenti. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? Scopriamolo insieme.

Confezione

Il GameSir Super Nova arriva in una confezione ben protetta e curata nei dettagli. Al suo interno troviamo:

Il controller, ben incellofanato e protetto da due anelli posti sulle levette analogiche;

Una base di ricarica con il logo GameSir al centro, una striscia LED e due porte (USB e USB-C);

Un dongle USB per la connessione wireless al PC, con relativo tasto di pairing;

Un cavo USB-A/USB-C;

I manuali di istruzione;

L’attenzione ai dettagli è evidente, soprattutto nella protezione delle componenti più delicate. La base di ricarica, oltre ad essere estremamente comoda, offre un elegante effetto LED che si estende dalla base al controller, conferendo un look moderno e accattivante.

Design e materiali

Dal punto di vista estetico, il GameSir Super Nova si distingue per un design elegante e materiali di alta qualità. L’impugnatura è rivestita in gomma con una texture ruvida, migliorando notevolmente la presa e la comodità durante lunghe sessioni di gioco.

Una delle caratteristiche più interessanti è la personalizzazione estetica: la mascherina frontale è removibile magneticamente, permettendo di sostituirla con versioni di colore diverso acquistabili separatamente. Anche gli anelli attorno alle levette analogiche sono intercambiabili, così come la disposizione dei pulsanti, che possono essere modificati in base alle proprie preferenze (ad esempio, scambiando i tasti A e B o X e Y).

La chiusura magnetica delle componenti è solida e ben realizzata, garantendo un’ottima resistenza all’usura. Inoltre, sulla parte posteriore troviamo due pulsanti programmabili e un selettore per passare tra le diverse modalità di connessione (dongle, Bluetooth o cablata tramite USB-C).

Specifiche tecniche

Il GameSir Super Nova si distingue per specifiche tecniche di alto livello, pensate per offrire un’esperienza di gioco fluida e precisa:

Stick e trigger con tecnologia Hall Effect, che eliminano il rischio di drift e migliorano la durabilità nel tempo;

Polling rate di 1000 Hz sia in modalità cablata che wireless con dongle, riducendo al minimo l’input lag;

Giroscopio a sei assi, ideale per giochi che supportano i controlli di movimento, come quelli su Nintendo Switch;

Motori asimmetrici per la vibrazione, che garantiscono un feedback tattile più realistico;

Due pulsanti posteriori programmabili, utili per impostare comandi o macro personalizzate;

Queste caratteristiche rendono il GameSir Super Nova un controller adatto sia per il gaming casual che per gli eSport, grazie alla sua precisione e alle opzioni avanzate di personalizzazione.

Esperienza di gioco

Nell’uso pratico, il GameSir Super Nova si comporta in modo eccellente. La presenza degli stick e dei trigger Hall Effect garantisce una risposta fluida e precisa, eliminando il fastidioso problema del drift.

L’impugnatura ergonomica e i materiali di alta qualità rendono il controller comodo anche dopo ore di utilizzo. La possibilità di regolare la corsa dei trigger con i tasti dedicati migliora ulteriormente l’esperienza, adattandosi sia a giochi che richiedono una pressione graduale, sia a titoli che beneficiano di una risposta immediata.

Il polling rate di 1000 Hz assicura un input lag praticamente inesistente, rendendo il Supernova un’ottima scelta per giochi competitivi. La connettività multi-piattaforma funziona senza problemi, consentendo di passare da un dispositivo all’altro con facilità.

Software

Uno dei punti di forza del GameSir Super Nova è il software GameSir Connect, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Questo software consente di personalizzare ogni aspetto del controller in maniera intuitiva:

Illuminazione RGB: possibilità di scegliere tra vari effetti (statica, arcobaleno, lampeggio) e regolarne luminosità e velocità;

Vibrazione: regolazione dell’intensità del feedback tattile per ogni grip;

Trigger: personalizzazione delle zone morte e delle curve di pressione;

Levette analogiche: modifica della sensibilità e della traiettoria di movimento;

Giroscopio: configurazione avanzata per giochi che supportano il motion control;

Mappatura dei pulsanti: possibilità di riassegnare ogni tasto secondo le proprie esigenze;

L’interfaccia è chiara e permette di visualizzare in tempo reale le modifiche apportate, un aspetto molto utile per ottimizzare le impostazioni senza dover testare ogni variazione manualmente. La compatibilità con PC e dispositivi mobili rende il software un valore aggiunto notevole per chi desidera una configurazione su misura.

Prezzi e conclusioni

Il GameSir Super Nova è disponibile a un prezzo di 59,99 euro, una cifra competitiva considerando le sue caratteristiche e la qualità costruttiva. Rispetto ad altri controller premium, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, con funzionalità avanzate che lo pongono al livello di prodotti ben più costosi.

Pro:

Design elegante e materiali di alta qualità;

Impugnatura ergonomica e confortevole;

Stick e trigger con tecnologia Hall Effect per zero drift;

Polling rate di 1000 Hz per un input lag minimo;

Elevata personalizzazione tramite software;

Compatibilità multi-piattaforma;

Base di ricarica inclusa;

Contro: