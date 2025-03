Esselunga OFFERTE: dispositivi ai PREZZI più BASSI di sempre

Dimenticate i limiti, con le super promozioni Esselunga sarà come avere una Mappa del Malandrino per il risparmio: ovunque guardiate, troverete qualcosa di fantastico! Che siate appassionati di tecnologia o sportivi sempre in movimento, le offerte Esselunga sono pensate per sorprendere tutti. Dal nuovissimo smartphone al dispositivo per il fitness, la qualità è sempre garantita. Se avete in mente di aggiornare il vostro smartphone o migliorare i vostri allenamenti, siete nel posto giusto. Con prezzi che sembrano usciti da un mondo magico, è impossibile resistere alle promozioni. Non siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta? Allora mettetevi comodi, prendete il telefono e preparatevi a un viaggio tra le super offerte di Esselunga. Pronti a lasciarvi stupire? Che la scoperta abbia inizio!

Le promozioni più assurde e con i costi più stracciati sono da Esselunga

Partiamo dal fantastico Samsung Fitness Band FIT3, disponibile da Esselunga a soli 39 euro. Questo gioiellino del fitness ha uno schermo AMOLED da 1,6 pollici che vi permetterà di tenere traccia di oltre 100 esercizi e monitorare persino il sonno. Grazie alla batteria che dura fino a 13 giorni, potrete dimenticarvi di ricaricarlo ogni giorno! Non solo pratico ma anche elegante, è perfetto per chi ama lo sport e vuole avere il meglio a portata di polso.

Ma non è finita qui! Se cercate uno smartphone fantastico, che abbia tutto, Esselunga vi propone il Samsung Galaxy A55 5G al prezzo pazzo ed unico di 349,99 euro. Questo smartphone è pura eleganza e potenza, con una cornice in metallo e retro in vetro. Resistente a polvere e acqua grazie alla certificazione IP67, è ideale per chi vive una vita attiva. La fotocamera, poi, ottimizzata anche per scatti notturni, vi permetterà di creare scatti da wow. E con il supporto alla rete 5G, sarete sempre connessi, ovunque andiate. Queste sono solo alcune delle incredibili offerte che vi aspettano da Esselunga. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di portare a casa tecnologia all’avanguardia a prezzi imbattibili. Esselunga ha pensato a tutto per voi: dai prodotti per il fitness a quelli per rimanere sempre connessi. Andate subito sul sito e scoprite tutte le altre promozioni.