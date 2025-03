OpenAI conferma che GPT-4.5 è pronto ma non arriverà per tutti

Il debutto di GPT-4.5 è stato confermato ufficialmente da OpenAI e da Sam Altman, CEO dell’azienda. Il nuovo Large Language Model (LLM) nasce con ambizioni estremamente elevate in quanto le potenzialità sono già molto più interessanti rispetto alla precedente versione.

GPT-4.5, infatti, è il modello più grande mai realizzato fino ad oggi da OpenAI ed è quello che può esprimere una maggiore “QI emotivo” nelle conversazioni. Questo significa che non sembrerà di parlare con una macchina, come per le precedenti versioni, ma sembrerà di avere una conversazione diretta con una persona.

Nonostante le ambizioni degli sviluppatori di GPT-4.5 puntino molto in alto, Sam Altman ha indicato una problematica alla diffusione del modello. Il CEO, in un post su X (ex Twitter) ha confermato che l’arrivo del LLM per tutti gli utenti potrebbe procedere più a rilento di quanto preventivato.

GPT-4.5 potrebbe non essere disponibile per tutti, OpenAI sta avendo problemi nella gestione delle GPU dedicate all’elaborazione

GPT-4.5 is ready! good news: it is the first model that feels like talking to a thoughtful person to me. i have had several moments where i've sat back in my chair and been astonished at getting actually good advice from an AI. bad news: it is a giant, expensive model. we… — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

Infatti, GPT-4.5 è un modello di dimensioni generose e, per gestirlo al meglio, sono necessarie infrastrutture imponenti e costose. OpenAI aveva pianificato il rilascio del modello in contemporanea per tutti gli utenti Plus e Pro.

Tuttavia, questa strada non sembra più percorribile in quanto la potenza di calcolo necessaria a gestire la mole di utenti in contemporanea non è attualmente disponibile. Stando a quanto affermato da Sam Altman, l’azienda si trova a corto di GPU da dedicare alla propria Intelligenza Artificiale.

Il disguido è principalmente legato all’impossibilità di prevedere la richiesta di GPU e la relativa mancanza sul mercato. L’azienda è già corsa ai ripari e nel costo delle prossime settimane è prevista l’installazione di decine di centinaia di nuove GPU, ma fino ad allora, l’accesso a GPT-4.5 sarà limitato agli utenti Pro. Ulteriori schede grafiche sono in arrivo e, non appena installate, permetteranno a tutti gli utenti di ChatGPT di sfruttare le nuove feature.