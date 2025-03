Mercedes dice addio alla sigla EQ per i modelli elettrici

Ciascun costruttore del settore automotive punta a contraddistinguersi portando avanti importanti progetti e strategie che mirano a ottenere il meglio dai veicoli che portano su strada. Naturalmente, oltre alle prestazioni non manca il lavoro che i team di esperti dedicano alla realizzazione di un design curato nei minimi dettagli. A tal proposito, Mercedes-Benz ha deciso di mettersi al lavoro per contraddistinguere i suoi veicoli elettrici.

La novità più importante del marchio tedesco riguarda infatti un cambio nell’utilizzo della sigla EQ per identificare le auto elettriche. Secondo quanto diffuso, dunque, Mercedes avrebbe deciso di contraddistinguere le vetture utilizzando nuovamente le denominazioni classiche, come Classe S, Classe E e Classe C. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa nuova strategia della casa automobilistica tedesca.

Mercedes: niente sigla EQ per le elettriche

Contraddistinguere la gamma di veicoli elettrici è sicuramente una strategia importante per le aziende del settore automotive ma il costruttore Mercedes decide di includere i suoi nuovi modelli a batteria all’interno della sua lineup ufficiale.

Non a caso, stiamo parlando di una decisione già ufficiale visto che il primo modello che darà il via a questo nuovo cambio è Mercedes G 580 con EQ Technology. Inutile ribadire dunque che la casa automobilistica tedesca vuole includere le proprie vetture elettriche all’interno della gamma senza effettuare una differenziazione che riguardi il nome.

In merito a tale decisione non sono mancate le parole del CEO di Mercedes, Ola Källenius, che ha sottolineato come la conversione sia già iniziata quest’anno con la G 580 con EQ Technology e nel corso dei prossimi anni si tornerà alla nomenclatura che tutti conoscono: Classe S, Classe E, Classe C e le loro varianti SUV.

Ricordiamo che tra gli obiettivi dell’azienda non manca l’inclusione di nuovi modelli endotermici. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle novità del costruttore tedesco Mercedes.