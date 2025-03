Apple: cosa non va con il sistema di dettatura degli iPhone?

Un curioso caso ha infiammato il dibattito pubblico negli Stati Uniti. Quest’ultimo ha portato sotto i riflettori una presunta anomalia nel sistema di dettatura vocale degli iPhone. Molti utenti Apple hanno condiviso sui social media segnalazioni riguardanti una strana correzione automatica. Se si pronuncia la parola “razzista“, il sistema di trascrizione, per un attimo, mostra la parola “Trump“. Prima di correggersi e riportare la parola esatta.

Apple: ecco cosa è successo con il sistema di dettatura degli iPhone

L’azienda di Cupertino è intervenuta sulla questione attraverso un portavoce. Quest’ultimo ha dichiarato al New York Times che il fenomeno sarebbe dovuto a una semplice sovrapposizione fonetica. Apple ha assicurato di essere già al lavoro per risolvere il problema. Minimizzando, allo stesso tempo, la possibilità che dietro ci sia un intento deliberato. Tale spiegazione, però, non ha convinto tutti. Alcuni utenti hanno segnalato che il problema non si limita alla parola “razzista”, ma si verifica anche con altri termini che iniziano con la lettera “r”. Come “rampant” e “rampage“.

L’ipotesi che un dipendente di Apple, forse poco entusiasta dell’associazione tra il colosso tecnologico e l’ex presidente, abbia voluto inserire un riferimento nascosto ha alimentato ulteriori speculazioni. John Burkey, ex membro del team Siri di Apple, ha espresso dubbi sulla spiegazione ufficiale. Ha affermato che il fenomeno è comparso dopo un recente aggiornamento dei server dell’azienda. Secondo Burkey, è più plausibile che si tratti di un’azione intenzionale piuttosto che di una coincidenza.

Il caso ha scatenato un acceso dibattito sui social media e tra gli esperti di tecnologia. Alcuni difendono Apple, mentre altri chiedono maggiore trasparenza. Indipendentemente dalla causa, l’episodio solleva interrogativi più ampi sul funzionamento e sulla vulnerabilità dei sistemi di intelligenza artificiale che gestiscono la trascrizione vocale. Oltre che sulle possibili implicazioni politiche e sociali di errori, volontari o involontari, nei prodotti delle big tech.