Paramount+: le serie TV e i film di marzo 2025, ecco l’elenco

Marzo porta su Paramount+ una selezione di film e serie TV che spaziano dal thriller all’horror, dal dramma alla commedia, con titoli attesissimi e nuove storie tutte da scoprire. Ecco le uscite più interessanti del mese.

I film in arrivo su Paramount+

The Substance – Dal 4 marzo

Demi Moore torna sul grande schermo con un body horror inquietante, premiato a Cannes e candidato agli Oscar. Il film racconta la storia di Elisabeth, una donna che prova un misterioso prodotto rivoluzionario in grado di creare una versione migliore di sé stessa. L’unico vincolo? Condividere la propria esistenza, alternando una settimana a testa con la sua “nuova” sé. Ma quando il confine tra realtà e trasformazione si assottiglia, qualcosa inizia ad andare storto…

BFF – Best Friends Forever – Dal 14 marzo

Una commedia tutta italiana con Ambra Angiolini e Anna Ferzetti, che mette al centro l’amicizia, la rivalità e l’amore. Due migliori amiche, sicure di sapere cosa vogliono dalla vita, si innamorano dello stesso uomo. Inizia così una battaglia senza esclusione di colpi, dove il cuore cede il posto alla competizione.

Hard Home – Dal 21 marzo

Un thriller carico di tensione che segue la disperata vendetta di una madre: dopo la morte della figlia, decide di intrappolare il killer nella sua casa smart e giocare con lui una partita mortale. Ma chi ha davvero il controllo?

Transformers One – Dal 24 marzo

Avevate mai sentito la storia di Optimus Prime e Megatron prima che diventassero rivali? Sicuramente no in quanto è la prima volta che viene raccontata. I telespettatori potranno infatti buttare un occhio al passato di Cybertron per scoprire cosa ha portato i due leader a dividersi, cambiando per sempre il destino dei Transformers.

Tom Petty: Heartbreakers Beach Party – Dal 30 marzo

Attenzione: questa volta potreste scoprire delle novità inedite sulla band di Tom Petty. Si tratta di materiale restaurato per la prima volta. I telespettatori potranno godere di uno sguardo esclusivo sul dietro le quinte della carriera di una delle icone del rock.

Le serie TV in arrivo su Paramount+

Happy Face – Dal 21 marzo

A molti sembrerà una storia costruita al cinema ma in realtà si tratta di eventi realmente accaduti. Melissa G. Moore scopre che suo padre, l’uomo che ha sempre amato, è in realtà un serial killer. Dopo anni di silenzio, viene trascinata di nuovo nel suo incubo quando un uomo innocente rischia di essere giustiziato per un crimine commesso da suo padre.

Stags – Dal 7 marzo

Cosa succederebbe se un gruppo di amici intenti a festeggiare un addio al celibato venisse arrestato improvvisamente per droga trasformando la festa in un incubo? Ecco che accade proprio questo con la comitiva rinchiusa in una prigione pericolosa, controllata da due boss in guerra tra loro. Ora devono scegliere da che parte stare, se vogliono tornare a casa vivi.

Insomnia – Dall’11 marzo

Emma ha tutto sotto controllo, fino a quando smette di dormire. La stessa cosa era successa a sua madre prima di crollare mentalmente. Dovrà fare i conti con il suo passato pensando che qualcuno possa stare lì ad osservarla. La paura di perdere il controllo sarà l’aspetto principale.

Dongjae, The Good or the Bastard – Dal 28 marzo

Un procuratore sudcoreano si trova al centro di un caso che potrebbe distruggere la sua carriera. Mentre indaga sulla morte di una liceale, deve decidere se seguire la giustizia o proteggere sé stesso. Uno spin-off del drama di successo Stranger, tra intrighi, corruzione e verità scomode.