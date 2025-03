Nuove OFFERTE da Unieuro: risparmiare diventa un GIOCO

Carnevale è sinonimo di scherzi, maschere e divertimento. E cosa c’è di meglio che trasformare questa atmosfera festosa in un’occasione per fare ottimi affari? Da Unieuro, trovate una serie di sconti imperdibili disponibili solo online fino al 2 marzo, con la comodità della consegna gratuita! Perché non approfittare di questa opportunità per dare un tocco di novità alla vostra casa o al vostro ufficio? Se state cercando una scusa per coccolarvi con un nuovo elettrodomestico o magari un aggiornamento tecnologico, ora è il momento perfetto. E con Unieuro, ogni offerta è una piccola filastrocca di risparmio! Voi che maschera indosserete quest’anno: quella del cuoco, del tecnologo o del maniaco della pulizia?

Offerte imperdibili: scoprite il meglio del Carnevale Unieuro

Sul sito Unieuro, le occasioni per risparmiare non mancano e soddisfano ogni esigenza. Partiamo dagli amanti del buon caffè, che possono portarsi a casa la De’Longhi EDG226.W Automatica a soli 59,90 euro, per un espresso perfetto a ogni ora. Se invece vi serve una nuova stampante, c’è la Canon PIXMA TS3750i a inchiostro, offerta a 39,99 euro, oppure la Epson Expression Home XP-2200 solo da Unieuro online a 47,53 euro, ideale per l’uso quotidiano in casa o in ufficio.

Pensate di rinnovare la cucina? L’Airfryer Philips Serie 1000 NA120/00 da 4.2 litri a 58,90 euro è perfetta per friggere in modo più sano. E se siete alla ricerca di una lavastoviglie affidabile, la Indesit da incasso vi aspetta da Unieuro a 299 euro, mentre per il bucato, l’Hotpoint Ariston Active 40 a 329,90 euro renderà i vostri lavaggi un gioco da ragazzi. Non mancano offerte anche per gli amanti del pulito: la scopa elettrica Ariete 2757 22v Lithium è in vendita a 89 euro. E se cercate uno smartphone, il Samsung Galaxy A35 5G con schermo da 16,8 cm è vostro a 249,90 euro. Con Unieuro, il Carnevale diventa un’occasione per regalarsi tutto ciò di cui avete bisogno, senza far piangere il portafoglio! Correte ora online sul sito, queste promo domani già scadranno!