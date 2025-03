Hennessey Super Venom: la Mustang aggressiva da 850 CV

Hennessey ha creato una Mustang che non è solo un’auto, ma una vera e propria bestia ruggente su quattro ruote. La Super Venom prende spunto dalla Mustang GT o dalla ancora più potente Dark Horse, ma ha anche molto di più. Il modello Hennessey nasconde una sorpresa non indifferente: il leggendario V8 Coyote 5.0 di Ford è stato radicalmente potenziato. Con l’aggiunta di un compressore volumetrico di ultima generazione, iniettori maggiorati e un sistema di gestione del motore migliorato, le performance hanno toccato dei livelli nuovi ed inesplorati. Questo mostro possiede ben 850 CV e 880 Nm di coppia! La Mustang Hennessey Super Venom è capace di sfrecciare passando da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. Chi non vorrebbe un’auto così scattante, così adrenalinica? Una favola.

Le modifiche meccaniche non sono le uniche a essere straordinarie. Il motore è solo l’inizio, perché la Mustang Super Venom è stata progettata anche per dominare la strada grazie a un kit aerodinamico in fibra di carbonio. Lo splitter anteriore, le prese d’aria sui parafanghi e le minigonne laterali sportive sono solo alcuni degli accorgimenti che migliorano la stabilità e l’efficienza aerodinamica. Ovviamente, come ci si aspettava, anche il design è curato nei minimi dettagli, con cerchi ultraleggeri da 20 pollici e finishes in fibra di carbonio. Chi può dire di no ad un modello così?

Lusso insieme a comfort: l’auto dei sogni è la Mustang Super Venom

Anche gli interni sono pensati per chi cerca l’eccellenza. I sedili in pelle e Alcantara con schienali in rilievo, un’esclusiva targhetta numerata sulla plancia e tappetini personalizzati, conferiscono un tocco di lusso. Il cambio, manuale a sei marce o automatico a dieci rapporti, offre l’emozione della guida pura. La Super Venom è disponibile in soli 91 esemplari, rendendola un pezzo raro e desiderato. Chi non vorrebbe possedere un’auto che è il perfetto connubio di potenza, eleganza e esclusività? Con prezzi che partono da 149.950 dollari per la versione GT, Mustang Hennessey è una realtà solo per pochi e per chi cerca il massimo.