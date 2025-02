Skoda Kodiaq RS 2025, potenza e sportività da 57.800 euro

Sta per arrivare una novità importante da parte della casa automobilistica Skoda. Dopo un importante lavoro che ha visto il coinvolgimento dell’intero team di esperti, il costruttore ceco si prepara a portare sulle strade la nuova Skoda Kodiaq RS.

Un versione sportiva del SUV che si contraddistingue grazie alla presenza di un motore da 265 CV e della trazione integrale. Ancora una volta Skoda è stato in grado di progettare un modello che andrà a sfidare altri veicoli già presenti sul mercato. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora.

Skoda Kodiaq RS: presto su strada

Annunciata alla fine di ottobre 2024, la Skoda Kodiaq RS 2025 si prepara a fare il suo debutto sulle strade al fine di offrire agli utenti il meglio dell’esperienza di guida. Non a caso, infatti, il costruttore ceco ha pensato di realizzare un modello sportivo con prestazioni eccellenti e un design che attira molto l’attenzione di automobilisti che adorano i look più aggressivi.

Nello specifico, la nuova Skoda Kodiaq RS è dotata di un motore a benzina 2.0 TSI da 265 CV e 400 Nm di coppia, abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale a controllo elettronico. Sulla Kodiaq RS non manca, inoltre, il Dynamic Sound Boost. Per quanto riguarda la velocità, la RS 2025 è in grado di raggiungere i 231 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h impiega 6,3 secondi.

Non manca per la Kodiaq RS la configurazione dell’abitacolo in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri, con sedili sportivi e rivestimenti neri in pelle.

La nuova Skoda Kodiaq RS in Italia ha un costo che parte da 57.800 euro in versione 5 posti e da 58.900 euro per la 7 posti. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal mondo delle quattro ruote per scoprire quale sarà la prossima novità che giungerà su strada.