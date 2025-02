Samsung Galaxy M06 e M16 5G ufficiali, specifiche e prezzi

<span;>Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco reso ufficiali per il mercato indiano ben due nuovi smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo ai nuovi Samsung Galaxy M06 5G e Samsung Galaxy M16 5G. Andando a spulciare un po’ le specifiche tecniche, è possibile capire che si tratta in realtà di due versioni re-branded di altri device dell’azienda. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy M06 e Galaxy M16 sono ufficiali in India, ecco le specifiche

Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale in India ben due nuovi smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi Samsung Galaxy M06 5G e Samsung Galaxy M16 5G. Entrambi, in realtà, risultano essere due versioni re-branded di due altri smartphone dell’azienda appartenenti alla gamma Galaxy A e Galaxy M.

Partendo dal primo, sappiamo che è un re-branded del Galaxy F06 5G. Cambia sostanzialmente il design, dato che qui abbiamo due nuove colorazioni denominate Sage Green e Blazing Black. Rimane la presenza di un Infinity-U Display in risoluzione HD+, mentre la batteria ha una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida. Le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Dimensity 6300.

Samsung Galaxy M16 5G, invece, è un re-branded di Samsung Galaxy A16 5G. Anche qui le differenze sono minime. Troviamo sul retro tre fotocamere posteriori in un unico modulo fotografico verticale. Questo include un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 5 MP e un sensore ausiliario da 2 MP. Sul fronte è presente un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il processore è invece sempre il soc MediaTek Dimensity 6300.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy M06 5G e Samsung Galaxy M16 5G saranno disponibili all’acquisto in India ad un prezzo pari rispettivamente a circa 105 euro e 125 euro al cambio attuale.