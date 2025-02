Microsoft: arriva la versione gratuita di Office

Microsoft ha avviato alcuni test su una nuova versione gratuita della sua celebre suite Office per Windows. Si tratta di una decisione che potrebbe rendere l’utilizzo delle applicazioni accessibile ad un pubblico ancora più ampio. Tale novità, purtroppo, non si presenta senza compromessi. Per usare le app senza pagare per un abbonamento a Microsoft 365 o acquistare una licenza gli utenti dovranno fare i conti con alcune limitazioni. La prima e più evidente è la presenza di pubblicità. Gli annunci compariranno durante l’utilizzo delle applicazioni.

Microsoft lancia la versione gratuita di Office

La versione gratuita è in fase di test. Al momento, è accessibile solo per una quantità limitata di utenti. Il rilascio di tale versione non è stato ancora annunciato ufficialmente ida Microsoft. Eppure, si può già scaricare dal sito ufficiale. Dopo il download, gli utenti dovranno scegliere l’opzione “free“. Alla fine dell’installazione sarà possibile utilizzare Word, Excel e PowerPoint senza costi. In tal caso, però, saranno disponibili solo funzionalità di base.

Un limite importante riguarda il salvataggio dei file. Con la versione gratuita, infatti, sarà possibile conservare i documenti solo su OneDrive. Ciò significa che gli utenti dovranno accedere al proprio account OneDrive per archiviare i file. E che non potranno salvarli direttamente sul proprio computer. Eppure, la versione gratuita di Office resta un’opzione vantaggiosa. Ciò soprattutto per coloro che hanno bisogno di usare le funzioni di base della suite. Dando loro la possibilità di farlo senza un abbonamento. Per chi ha bisogno di funzioni avanzate, invece, l’unica opzione è comprare una licenza. O attivare un nuovo abbonamento a Microsoft 365.

Al momento, Microsoft non ha rivelato quando la versione gratuita sarà effettivamente disponibile a livello globale. O se verrà lanciata in mercati specifici. Il test, comunque, sembra destinato a evolversi nei prossimi mesi. Con la possibilità di un lancio più ampio in futuro.