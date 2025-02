Kia EV4: il nuovo modello elettrico con cambio manuale simulato

Kia è pronta svela la sua nuova EV4, un’auto elettrica che rappresenta un’importante evoluzione per la casa coreana. Il debutto ufficiale è avvenuto durante l’EV Day 2025 in Spagna, con una doppia configurazione di carrozzeria: berlina tre volumi e hatchback due volumi. Questa scelta punta a soddisfare le preferenze dei mercati europei, che storicamente apprezzano le versioni più compatte e sportive. La vera novità, però, è il cambio manuale simulato. Si tratta di un sistema elettronico che permette ai conducenti di cambiare le marce virtualmente, utilizzando le palette dietro il volante. Un’opzione pensata per chi desidera un’esperienza di guida più tradizionale, nonostante l’assenza di un motore termico. Ma ci si può davvero sentire come alla guida di una vettura a benzina con la nuova Kia? Il software lavora in modo intelligente, gestendo potenza e velocità, offrendo una sensazione simile a quella di un cambio tradizionale. La tecnologia, già vista sulla Hyundai Ioniq 5 N, non si limita alle prestazioni elevate. Anche la Kia EV4 “base” includerà il cambio simulato, cercando di coinvolgere anche i neofiti del mondo elettrico.

Kia EV4 GT: prestazioni e coinvolgimento con il limitatore di giri

Kia ha pensato in grande anche per i modelli più sportivi. La futura versione EV4 GT avrà un’ulteriore sorpresa: un limitatore di giri simulato, progettato per replicare la sensazione del motore che raggiunge il picco massimo. Questo dettaglio sarà particolarmente apprezzato dagli appassionati di guida che vogliono “sentire” il momento giusto per cambiare marcia. Come? Grazie a suoni campionati che ricreano fedelmente il rombo di un motore a combustione. Ma tutto questo basterà per conquistare i puristi? Gli appassionati più tradizionalisti potrebbero restare scettici di fronte a un cambio manuale simulato. Kia punta però anche a un pubblico più giovane, abituato da anni a simulazioni di guida nei videogame. A bordo della EV4, potranno finalmente portare quell’esperienza nel mondo reale. La EV4 rappresenta quindi una fusione tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Il suo cambio manuale simulato riuscirà a rendere la guida elettrica più accessibile e divertente per tutti?