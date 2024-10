YouTube sta sperimentando nuove tattiche per incrementare i suoi guadagni pubblicitari. La più recente riguarda la rimozione del pulsante “Salta” durante gli annunci. Elemento che permetteva agli utenti di evitare la visione completa delle pubblicità. La piattaforma, che fornisce contenuti gratuiti grazie ai guadagni provenienti dagli spot, sembra però aver esagerato. In quanto ha introdotto pubblicità sempre più lunghe e non ignorabili. Ciò ha portato molte persone a ricorrere a soluzioni alternative. Come blocchi degli annunci o estensioni per browser, soluzioni che Google ha cercato di contrastare in vari modi. Tra gli esperimenti attuali, alcuni utenti di Reddit hanno riportato l’apparizione di piccoli rettangoli neri che nascondono il pulsante “Salta”. In modo da renderlo disponibile solo quando l’annuncio diventa tecnicamente evitabile.

YouTube: l’esperimento potrebbe diventare realtà per tutti?

Questa tattica, volta a scoraggiare l’uso di ad blocker, mostra come Google stia cercando di mantenere la propria redditività. Anche di fronte a comportamenti ostili da parte di alcuni utenti. Se questo esperimento diventerà prassi comune per tutti non è ancora chiaro, ma l’ipotesi che il pulsante “Salta” possa presto sparire completamente sembra sempre più concreta.

Attualmente, non tutti hanno avuto modo di riscontrare questa novità. I commenti su Reddit, però, suggeriscono che il test sia attivo su un gruppo selezionato di persone. Non si può escludere che YouTube stia cercando un modo per limitare l’accesso al pulsante o addirittura eliminarlo definitivamente. Questa mossa potrebbe aumentare ulteriormente il malcontento. Soprattutto da parte di chi già critica la piattaforma per le nuove strategie pubblicitarie, come gli annunci durante le pause nei video.

L’unica via per eliminare del tutto gli spot sembra l’abbonamento a YouTubePremium, come più volte ribadito dalla stessa Google. Ovviamente si spera, però, che il pulsante “Salta” non diventi un ricordo del passato. Se così sarà lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni.