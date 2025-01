Navigare senza pensieri è possibile con WindTre. Come? Grazie ad offerte pensate per garantire convenienza e qualità. Tra queste, vi è il piano “GO Unlimited”. Quest’ ultimo offre internet illimitato con una velocità fino a 10Mbps, 100GB a velocità massima e 12,6GB extra da utilizzare in Unione Europea. I minuti illimitati completano l’offerta, insieme a 50 SMS per una comunicazione senza limiti. Il costo mensile è di soli 9,99€, con attivazione gratuita e spedizione della SIM in tutta Italia entro due giorni lavorativi. La rete WindTre garantisce poi un’ampia copertura. Infatti il 99,7% della popolazione è raggiunto dal 4G, mentre il 5G ne copre il 97%. Assicurando velocità e stabilità grazie a un’infrastruttura tecnologica avanzata.

WindTre: assistenza, vantaggi e comodità per i clienti

Oltre alle offerte vantaggiose, WindTre mette a disposizione anche un’eccellente rete di assistenza. Essa è composta da oltre 3.500 negozi su tutto il territorio nazionale e un servizio clienti attivo al numero gratuito 159. I clienti possono gestire facilmente la propria offerta grazie all’app WindTre. La quale è molto apprezzata, dispone infatti di una valutazione di 4.3 su 5 sugli store Apple e Android. In più permette di personalizzare i piani tariffari, risolvere dubbi e monitorare i consumi in modo semplice e intuitivo.

Ma non è tutto. Con il programma WINDAY, l’ operatore offre vantaggi esclusivi ogni giorno. Parliamo di coupon per i migliori brand, giochi a premi e un cashback del 10% sugli acquisti Amazon.it, convertibile in traffico telefonico. L’attivazione della SIM è rapida e sicura, grazie alle credenziali SPID o CIE. Mentre il trasferimento del credito residuo avviene in automatico, garantendo comodità e trasparenza.

Grazie a un’offerta completa e a un’attenzione costante ai bisogni dei clienti, WindTre si conferma così una delle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia. In grado di unire innovazione e affidabilità. Se siete interessati ad altre soluzioni interessanti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.