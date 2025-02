Sconti di Carnevale: la tecnologia di ALTO LIVELLO arriva da Esselunga

È giunto il Carnevale da Esselunga, e non solo per i dolci e i coriandoli! In mezzo a frappe e chiacchiere, le offerte tech sono una vera festa per gli amanti della tecnologia. Se pensate che l’unica cosa che vi sorprenderà sono i costumi e le maschere, preparatevi a rimanere stupiti dalle promozioni strepitose su smartphone e smartwatch. Il brand Samsung non poteva mancare tra i protagonisti, con dispositivi che vi faranno venire voglia di mascherarvi da tech lover. E se vi piace stare al passo con la tecnologia, queste promozioni vi permettono di fare un salto di qualità, senza rinunciare ai dolci di Carnevale. Potrete riempirvi la pancia ed avere un nuovissimo device! Insomma due per uno! Una spesa del genere la potete solo effettuare da Esselunga non credete?

Offerte Esselunga: due dispositivi da non perdere

Esselunga ha lanciato una promozione fino al 12 marzo con due device eccezionali firmati Samsung. Iniziamo con il Samsung Fitness Band FIT3, disponibile solo da Esselunga al prezzo più pazzo di sempre di soli 39 euro. Questo smartwatch garantisce una durata incredibile di 13 giorni con una sola ricarica! Fantastico! Non dovrete preoccuparvi che si scarichi all’improvviso. Grazie al display AMOLED da 1,6 pollici, monitorerete con precisione il vostro sonno e oltre 100 tipi di esercizi, per restare sempre in forma. Ma non è finita qui! Nel volantino Esselunga trovate anche il favoloso Samsung Galaxy A55 5G al prezzo incredibilmente stracciato ed imperdibile di appena 349,99 euro. Questo smartphone vi conquisterà con il suo design unico: cornice in metallo e retro in vetro, oltre alla certificazione IP67 che lo rende resistente ad acqua e polvere. Perfetto per scattare foto brillanti anche in condizioni di scarsa luce, vi garantirà prestazioni di alto livello senza sacrificare la sicurezza dei vostri dati sensibili. Con questi prodotti Esselunga, vivere il Carnevale sarà ancora più emozionante! Correte ora, all’istante, qui sul sito ufficiale Esselunga per tutti gli sconti più magici.