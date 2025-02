Android Auto: il bug dei riavvii, le sue cause e come risolvere

Android Auto torna a far parlare di sé per un nuovo problema segnalato dagli utenti. La piattaforma di infotainment di Google è spesso al centro di discussioni per via di bug e anomalie, e questa volta il malfunzionamento riguarda i riavvii casuali degli smartphone durante l’utilizzo dell’app in auto.

Il bug che riavvia gli smartphone durante l’uso di Android Auto

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato su Reddit un comportamento anomalo di Android Auto. A quanto pare dunque tutto partiva senza problemi sullo schermo della vettura, ma alcuni smartphone si ritrovavano a riavviarsi improvvisamente. In realtà era una sorta di “freeze” del dispositivo, in quanto si trattava di un blocco temporaneo e non di un riavvio completo. Tuttora sono in molti a ravvisare questa problematica, la quale però non è poi così diffusa.

L’origine del problema: le opzioni sviluppatore

Quando Google non offre risposte immediate, spesso è la community a intervenire. Ed è proprio grazie ad alcuni utenti che è stata individuata una possibile causa del bug. Il problema sembrerebbe legato a specifiche configurazioni attive nelle opzioni sviluppatore dello smartphone.

Le impostazioni che potrebbero provocare il riavvio sono le seguenti:

Configurazione USB predefinita : impostata su “Trasferimento file/Android Auto”;

: impostata su “Trasferimento file/Android Auto”; Configurazione USB : selezionare ancora “Trasferimento file/Android Auto”;

: selezionare ancora “Trasferimento file/Android Auto”; Forza modalità desktop : disattivare l’opzione;

: disattivare l’opzione; Scrittura a mano con stilo: disattivare.

Uno degli utenti colpiti è riuscito a risolvere il problema semplicemente disabilitando queste impostazioni. Anche se non è chiaro quale di queste opzioni sia la vera responsabile, modificarle ha riportato Android Auto a funzionare correttamente.

Ecco cosa fare per godersi Android Auto senza il bug

Oltre alle modifiche alle opzioni sviluppatore, alcuni utenti hanno segnalato che il bug è comparso dopo l’aggiornamento alla versione 13.4 di Android Auto. Per questo motivo, c’è chi ha optato per un downgrade alla versione 13.3, che sembra non presentare lo stesso problema.

Tuttavia, considerando che Android Auto è già arrivato alla versione 13.8, potrebbe essere più efficace aggiornare all’ultima release disponibile. Se l’aggiornamento non è ancora visibile sul Google Play Store, è possibile scaricare l’APK più recente da fonti affidabili come APKMirror e installarlo manualmente.