LG: nuova espansione su Gaming Portal

LG ha annunciato un importante ampliamento della piattaforma Gaming Portal. Quest’ultima, nei prossimi mesi, sarà disponibile su un numero maggiore di dispositivi. Attualmente integrato sugli smart TV LG con webOS 23 e versioni successive, il portale di gaming verrà esteso entro metà anno anche agli smart monitor e ai TV lifestyle. Tra cui il popolare schermo touch LG StanbyME. Grazie a tale espansione, LG trasforma il proprio ecosistema in un punto di riferimento per il gaming. Offrendo un hub centralizzato che unisce i giochi più recenti, titoli nativi per webOS e le migliori app di cloud gaming. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai giochi preferiti degli utenti, rendendo LG Gaming Portal un’esperienza completa, personalizzata e immediata.

LG amplia la sua piattaforma Gaming Portal

Gaming Portal è progettato per essere accessibile direttamente dalla home di webOS. Ciò con una nuova interfaccia intuitiva. Quest’ultima facilita la scoperta e l’utilizzo delle varie opzioni di gioco. Gli utenti potranno esplorare una selezione di giochi che include i titoli più popolari, quelli recentemente giocati e le scelte dell’editor. In”My Games” gli utenti possono creare una libreria personalizzata. In tal modo sarà possibile accedere rapidamente ai propri giochi preferiti. Mentre “My Page” permette di tracciare il livello raggiunto e ottenere badge.

Per garantire una qualità visiva eccellente, i TV LG supportano risoluzione 4K a 120Hz con VRR. Dettaglio che riduce il tearing e offrendo un gameplay fluido. Grazie alla compatibilità con Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Inoltre, i nuovi TV OLED evo di LG sono tra i primi al mondo a raggiungere una frequenza di aggiornamento di 4K 165Hz VRR. Inoltre, hanno ottenuto la certificazione VESA ClearMR 10000. Dettagli che assicurano immagini nitide anche nelle scene più dinamiche.

Con tale evoluzione di Gaming Portal, LG dimostra il proprio impegno nell’innovazione. Così si offre ai giocatori un’esperienza di intrattenimento senza limiti. Basata su tecnologie all’avanguardia e un ecosistema sempre più ricco e personalizzabile.