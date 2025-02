1X NEO: arriva un nuovo robot che pulisce casa

Il settore della robotica ha introdotto una serie di novità interessanti negli ultimi tempi. Una delle quali riguarda l’introduzione dell’intelligenza artificiale ha fatto passi importanti, portando sul mercato soluzioni sempre più avanzate ed integrate. Tra le aziende protagoniste di tale rivoluzione, spicca 1X Technologies. La società ha di nuovo catturato l’attenzione con il lancio di NEO Gamma. Un robot umanoide progettato per diventare un assistente domestico. Rappresenta l’evoluzione del modello precedente, il NEO Beta. Il robot introduce miglioramenti importanti sia in termini di design che di funzionalità.

Arriva NEO Gamma di 1X Technologies: ecco i dettagli

Grazie a un’estetica minimalista e raffinata, il robot si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Ciò mantenendo un aspetto moderno ed elegante. La sua struttura ergonomica, unita a materiali innovativi come rivestimenti morbidi stampati in 3D, garantisce sicurezza e comfort per gli utenti. Uno degli aspetti più rivoluzionari di NEO Gamma è la sua capacità di movimento naturale. Il robot non solo cammina con fluidità, ma è in grado di oscillare le braccia, piegarsi per raccogliere oggetti e persino sedersi su una sedia quando non è in attività. Tale livello di controllo dinamico è reso possibile grazie ad un avanzato sistema di Reinforcement Learning, che utilizza dati reali per affinare continuamente i movimenti.

L’interazione con NEO Gamma è resa estremamente naturale grazie alla sua interfaccia vocale avanzata. Dotato di un sofisticato modello linguistico, il robot comprende e risponde alle conversazioni in modo fluido. Nel dettaglio, utilizzando sia la voce che il linguaggio del corpo per una comunicazione più efficace. Inoltre, grazie agli Emotive Ear Rings, la qualità dell’ascolto è stata ulteriormente migliorata. Sul fronte hardware, NEO Gamma di 1X Technologies si distingue per la sua affidabilità e silenziosità. Rispetto al suo predecessore, il livello di rumore è stato ridotto di 10 dB, rendendolo un compagno discreto e poco invasivo. Il sistema audio avanzato è composto da tre speaker e quattro microfoni con tecnologia di beamforming e cancellazione dell’eco. In tal modo, il robot garantisce un’interazione chiara e naturale in qualsiasi situazione.