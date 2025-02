Microsoft, in arrivo un app di trasferimento dati tra pc windows

In arrivo un nuovo strumento che consente il trasferimento dei dati per quanto riguarda il mondo di Windows 11, il quale andrà a coprire una falla che caratterizzava il sistema operativo di Microsoft.

Ecco cosa sappiamo a riguardo

Gli utenti che fino a questo momento acquistavano un nuovo PC dovevano affidarsi a delle applicazioni esterne o a siti esterni per trasferire i propri dati dal vecchio dispositivo, un processo spesso complesso e fastidioso per tutte le persone. Sembrerebbe che la nuova app di migrazione prometta di semplificare notevolmente questa operazione.

Secondo quanto riportato dai vari leaker, possiamo farci un’idea basilare su come funzionerà l’applicazione. È importante sottolineare che queste considerazioni riguardano una fase iniziale dello sviluppo e non necessariamente il prodotto finale, dato che potrebbero esserci ulteriori modifiche.

Il funzionamento della nuova applicazione

Centrale nel funzionamento di questa nuova applicazione sarà OneDrive per il backup dei dati e utilizzerà la connessione Wi-Fi per il trasferimento. Il processo richiederà, naturalmente, che entrambi i computer siano collegati alla stessa rete e prevede l’utilizzo di una password specifica per l’accoppiamento dei dispositivi. In caso di blocco del flusso della connessione, sarà possibile ripristinare il collegamento e riprendere il trasferimento dal punto in cui si era interrotto il procedimento.

Le conclusioni specifiche

Dal momento che sarà resa disponibile, questa rappresenterà sicuramente un netto passo avanti nell’esperienza utente di Windows 11, garantendo una soluzione integrata per un’operazione che tutti gli utenti si troveranno ad affrontare nel momento in cui dovessero comprare un nuovo dispositivo. Microsoft sembrerebbe che voglia privilegiare la semplicità d’uso, ma senza tralasciare il tema sulla sicurezza vista la forma di protezione integrata.

Ora come ora Microsoft non ha annunciato una data ufficiale per il rilascio di questa funzionalità, ma sarà probabile che l’app specifiche verrà inizialmente consegnata agli utenti del programma Windows Insider per una fase di test approfondita, prima di essere resa disponibile al pubblico globalmente. Insomma, delle novità interessante.