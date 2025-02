Google Telefono introduce nuovi filtri per la cronologia chiamate e migliora Call Assist

Google ha avviato il rollout di un nuovo aggiornamento per l’app Telefono, introducendo filtri avanzati per la cronologia delle chiamate e miglioramenti alla funzione Call Assist. L’update, inizialmente disponibile per alcuni utenti, sta ora raggiungendo tutti i dispositivi Pixel e altre selezionate varianti di Android.

Filtri per la cronologia chiamate: gestione più intuitiva

L’aggiornamento introduce nuove opzioni di filtraggio nella cronologia chiamate, permettendo agli utenti di visualizzare in modo più chiaro e organizzato le chiamate ricevute, effettuate e perse. Con i nuovi filtri, sarà possibile separare le chiamate in base a categorie come:

Chiamate da numeri salvati in rubrica;

Chiamate da numeri sconosciuti;

Chiamate perse;

Chiamate recenti con assistenza AI.

Questa funzione risulta particolarmente utile per chi riceve molte chiamate e ha bisogno di un accesso rapido alle informazioni più rilevanti senza dover scorrere manualmente la lista completa.

Miglioramenti a Call Assist: supporto avanzato per la gestione delle chiamate

Call Assist, la funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per filtrare chiamate indesiderate e fornire suggerimenti durante le conversazioni, riceve nuovi miglioramenti per l’accessibilità e l’accuratezza delle trascrizioni. Tra le novità principali:

Riconoscimento vocale migliorato, con una riduzione degli errori nella trascrizione delle chiamate;

Maggiore precisione nel rilevamento delle chiamate spam, grazie a un aggiornamento del database di numeri sospetti;

Supporto a nuove lingue, rendendo la funzione disponibile a un numero maggiore di utenti globali.

L’OEM di Mountain View ha iniziato a distribuire l’update su tutti i dispositivi Pixel compatibili, mentre il rollout per gli altri smartphone Android avverrà progressivamente nelle prossime settimane. Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo al Google Play Store e controllando la versione dell’app Telefono.

Con filtri avanzati per la cronologia chiamate e miglioramenti a Call Assist, BigG rende l’app Telefono più efficiente e accessibile. Questo aggiornamento semplifica la gestione delle chiamate, offrendo un’esperienza d’uso migliorata per tutti gli utenti Android, in particolare per chi utilizza i dispositivi Pixel.