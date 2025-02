Amazon FOLLE con l’offerta di 500 euro di SCONTO su Xiaomi 14 Ultra

L’occasione migliore degli ultimi mesi è disponibile direttamente su Amazon, dove gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di Xiaomi 14 Ultra, uno dei più grandi top di gamma dell’azienda cinese degli ultimi anni, in attesa di vedere la nuova generazione la prossima settimana.

Il dispositivo ha tutte le carte in regola per distinguersi dalla massa, trattasi di un prodotto di grandi dimensioni, capace di raggiungere 229,6 grammi, mantenendo comunque dimensioni di 161,4 x 75,3 x 9,2 millimetri di spessore. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, octa-core con una frequenza di clock massima che può raggiungere i 3,3GHz, alle cui spalle si trova GPU Adreno 750, con 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (non è espandibile con microSD). Il display è da 6,73 pollici di diagonale, trattasi di un bellissimo pannello LTPO AMOLD con risoluzione di 1440 x 3200 pixel, protezione Xiaomi Longjing Glass, refresh rate a 120Hz (ed essendo LTPO può scendere automaticamente fino a 1Hz), ma anche 521 ppi per una maggiore precisione.

Amazon, che follia oggi, il prezzo è bassissimo su Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra è lo smartphone migliore delle ultime settimane, un prodotto che finalmente è più facilmente acquistabile dal pubblico, anche per l’ormai imminente lancio sul mercato della nuova generazione. Il suo listino di 1499,90 euro, considerevolmente alto ma adeguato e proporzionato alle specifiche tecniche, viene ridotto di circa 500 euro, per arrivare in questo modo a poter spendere circa il 33% in meno, fermandosi precisamente a 999,90 euro. Ordinatelo al seguente link.

Ciò che lo contraddistingue dalla massa è anche la presenza di ben quattro sensori fotografici nella parte posteriore, tutti da 50 megapixel, pensati appositamente per la massima versatilità.