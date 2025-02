OpenAI raddoppia gli utenti aziendali: l’AI entra nelle imprese

Il settore dell’intelligenza artificiale è più competitivo che mai, soprattutto con l’arrivo di nuovi attori come DeepSeek. Eppure, OpenAI continua a crescere a un ritmo impressionante. In un’intervista rilasciata alla CNBC, la compagnia ha svelato alcuni numeri che dimostrano quanto la sua presenza nel settore si stia consolidando.

Il dato più eclatante riguarda il numero di utenti attivi settimanalmente su ChatGPT, che a febbraio ha toccato quota 400 milioni, con un incremento del 33% rispetto ai 300 milioni registrati a dicembre. Secondo Brad Lightcap, COO di OpenAI, questa crescita riflette l’adozione sempre più ampia dell’AI anche tra il pubblico generalista, non più solo tra appassionati e professionisti del settore.

ChatGPT conquista anche il mondo del business

Oltre all’utilizzo da parte del grande pubblico, ChatGPT sta diventando uno strumento sempre più presente nelle aziende. I numeri parlano chiaro: gli utenti business attivi sono arrivati a 2 milioni, il doppio rispetto a settembre. Un fattore chiave di questa crescita? Il passaparola tra i dipendenti, che dopo averlo sperimentato nell’uso privato, lo stanno portando anche nelle loro aziende.

Ma non è tutto: l’adozione su larga scala non si ferma alle interazioni dirette con ChatGPT. Nell’ultimo semestre, l’utilizzo delle API di OpenAI da parte degli sviluppatori è raddoppiato, segno che l’integrazione dell’AI nei software aziendali è sempre più diffusa. Insomma, OpenAI sta consolidando il suo ruolo sia tra i singoli utenti sia nelle imprese, espandendo il suo impatto a tutti i livelli.

Una corsa ancora aperta

Nonostante i numeri positivi, OpenAI non può permettersi di abbassare la guardia. La concorrenza è agguerrita e progetti come DeepSeek dimostrano che è possibile sviluppare modelli linguistici avanzati anche con risorse più contenute rispetto a quelle di OpenAI. La sfida per il dominio dell’intelligenza artificiale è ancora in corso e il settore si muove a una velocità incredibile.

Chi guiderà l’AI del futuro? Per ora, OpenAI sembra in vantaggio, ma nel mondo della tecnologia tutto può cambiare in un attimo.