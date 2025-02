iPhone 17 Pro: la fotocamera sarà simile a quella dei Pixel ma con una sua identità

iPhone 17 Pro si prepara a rompere con alcune tradizioni estetiche di Apple, almeno per quanto riguarda il design della fotocamera posteriore. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo modello “Pro” della gamma adotterà un camera bump (modulo fotografico) ispirato ai dispositivi Google Pixel, pur mantenendo quella coerenza stilistica che ha reso gli iPhone sempre estremamente riconoscibili negli anni.

Questa scelta potrebbe sembrare azzardata, ma Apple ha un piano preciso: rinnovare senza snaturare quella che è la sua identità.

Un design che guarda ai Pixel, ma con la firma di Cupertino

Le voci sul nuovo design si rincorrono da mesi, e ora un report della supply chain ha fatto emergere dettagli interessanti. Il cambiamento principale riguarda il modulo fotografico posteriore, che dovrebbe presentarsi come una barra orizzontale, simile a quella vista sui Pixel 9 e i modelli precedenti. Tuttavia, Apple non si limiterà a copiare il design di Google. Secondo le fonti, il team di Cupertino ha lavorato per dare al nuovo corpo fotografico un tocco unico e coerente con la sua filosofia estetica. Inoltre ci sarà anche un telaio in alluminio secondo le indiscrezioni.

A differenza del classico distacco netto del modulo fotografico che si vede nei Pixel, l’iPhone 17 Pro integrerà il modulo fotografico nel telaio in modo più armonioso. Il bump riservato alla fotocamera sarà realizzato in vetro, ma invece di sporgere bruscamente dalla scocca, si fonderà dolcemente con il corpo in alluminio, creando una curva morbida che discende verso il telaio.

Oltre il design: cosa aspettarsi dall’iPhone 17 Pro

Nonostante il focus attuale sia sul nuovo look, l’iPhone 17 Pro dovrebbe offrire miglioramenti anche sul fronte tecnico: