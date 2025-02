Honor Magic V4 corre veloce e potrebbe fare rapidi passi avanti

Il noto marchio cinese come tutti i grandi produttori si sta impegnando per offrire alla community le proprie soluzioni appartenenti al mondo dei pieghevoli, tra queste ovviamente spicca Honor Magic V, arrivato alla versione V3 e presto in arrivo nella versione migliorata V4, della quale si sa ancora poco, ma che forse potrebbe presto arrivare, bruciando le tappe in anticipo rispetto alla tabella di marcia degli anni scorsi.

Presto ma in forse

Recenti voci di corridoio arrivate dal famoso Insider Digital Chat station, parlano di un possibile arrivo anticipato addirittura al mese di giugno quando il modello precedente venne presentato e messo in vendita in Cina ad addirittura a luglio, ovviamente si tratta di voci di corridoio che potrebbero tranquillamente non trovare un riscontro reale, nonostante tutto sarebbero decisamente in linea con le più recenti politiche dei vari produttori che stanno cercando sempre più di diminuire i tempi che intercorrono tra il lancio di uno smartphone e il suo diretto successore.

Ovviamente la domanda che sorge spontanea è legata a vedere se Honor cercherà di riprendersi il titolo di smartphone pieghevole più sottile del mondo recentemente rubatogli da Oppo con il Find N5, un’impresa che al momento però sembra abbastanza difficile a causa delle limitazioni legate alla porta USB C, Oppo infatti per abbassare lo spessore ha dovuto integrarla nella scocca, per scendere addirittura al di sotto di tali dimensioni l’unica strada che sembrerebbe percorribile è quella legata alla presenza della sola ricarica wireless, tecnologia che al momento però sembra decisamente ancora immatura per poter diventare uno standard sul quale fare affidamento.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per vedere se l’azienda cinese rilascerà alcune dichiarazioni o addirittura un annuncio ufficiale, sicuramente prima dell’estate ne vedremo delle belle con tanti nuovi dispositivi su cui mettere finalmente le mani.