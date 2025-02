Honor 400, ecco cosa aspettarci dai nuovi top di Honor

Sappiamo ormai da diverso tempo che nei piani del produttore tech Honor c’è l’arrivo di una nuova serie di dispositivi. Ci stiamo riferendo alla prossima serie denominata Honor 400. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di uno di questi modelli che era stato avvistato sul portale di Big G Google Play Console, cioè Honor 400 Lite. Ora, però, sono arrivate delle nuove informazioni riguardanti questa volta gli altri modelli. Secondo quanto è emerso, ci troveremo di fronte a dei dispositivi di estrema qualità e dalle ottime performance. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Honor 400, emergono nuovi dettagli e rumors sulla prossima serie di Honor

Nel corso delle ultime ore sono emersi ulteriori rumors e informazioni riguardanti la prossima serie di smartphone di punta del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Honor 400. Iniziamo parlando del modello presumibilmente base. Quest’ultimo, secondo quanto è emerso, sarà equipaggiato sul fronte da un display con una diagonale contenuta pari a 6.5 pollici. Nonostante questo, la risoluzione dovrebbe comunque essere notevole, pari cioè a 1.5K, mentre i bordi attorno allo schermo dovrebbero essere piatti.

Discorso differente, invece, per un altro modello di questa serie, che dovrebbe essere il Pro. Qui, in particolare, dovremmo trovare in primis un display con una diagonale più ampia. In questo caso dovrebbe infatti essere pari a 6.78 pollici. Anche qui la risoluzione dovrebbe essere pari a 1.5K. Tuttavia, wui i bordi attorno allo schermo sembra che saranno curvi su tutti i lati ma non solo. Sembra che l’azienda abbia ottimizzato estremamente le cornici, le quali dovrebbero inoltre essere tutte simmetriche tra loro.

Entrambi questi modelli dovrebbero poi vantare la presenza di una batteria davvero esagerata pari ad addirittura 7000 mah. Dal punto di vista prestazionale, invece, si parla per entrambi i modelli della presenza del soc Snapdragon 7 Gen 4, anche se precedenti rumors parlavano dea presenza del soc Snapdragon 8 Gen 3, almeno per il modello Pro.