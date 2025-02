Google Gemini si evolve: chat, allegati e video in arrivo

Google continua a investire nello sviluppo di Gemini, il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, con nuove funzionalità in arrivo. L’analisi del codice della versione beta 16.6.23 dell’App Google, l’applicazione che ospita l’assistente sui dispositivi Android, ha rivelato alcuni dettagli interessanti su aggiornamenti imminenti. Tra questi, una rinnovata interfaccia per la gestione degli allegati e un’innovativa capacità di generazione video, che potrebbe rappresentare un importante passo avanti per l’IA di Mountain View.

Google Gemini si evolve

Uno dei cambiamenti riguarda l’esperienza utente nell’invio di file all’interno delle conversazioni con Gemini. Finora, questa possibilità era stata introdotta solo per gli abbonati alla versione Advanced, ma recentemente è stata resa disponibile a tutti. L’aggiornamento in fase di sviluppo prevede una revisione dell’interfaccia, che sostituirà il semplice elenco di opzioni con pulsanti più intuitivi e facili da selezionare. Oltre a questo miglioramento estetico, è stata individuata l’aggiunta di due nuove funzionalità ancora non disponibili, denominate Deep Research e Composer. Sebbene non siano ancora attive, la loro presenza suggerisce che Google stia lavorando per arricchire le capacità del chatbot con strumenti avanzati dedicati alla ricerca e alla creazione di contenuti.

L’elemento più significativo emerso dal codice riguarda la possibilità che Gemini possa presto generare video. Alcuni riferimenti nel codice sorgente fanno pensare che Google stia sviluppando un sistema simile a quello già adottato per la generazione di immagini, ma applicato ai contenuti multimediali in movimento. Finora, l’azienda ha offerto strumenti di assistenza alla creazione video tramite Google Vids, ma senza un vero utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. Se questa novità dovesse concretizzarsi, Gemini potrebbe competere direttamente con altre soluzioni già presenti sul mercato, ampliando notevolmente le sue capacità.

L’assistente di Google è già disponibile in Italia sia tramite Web App che attraverso l’applicazione ufficiale per Android. Con aggiornamenti costanti e nuove funzioni in arrivo, Gemini continua a evolversi rapidamente, segnando un’evoluzione importante nell’uso dell’intelligenza artificiale nel quotidiano.