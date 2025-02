Google Meet cambia interfaccia: ecco le modifiche che noteranno gli utenti

Google Meet si rifà il look. Sto per arrivare un nuovo aggiornamento che concederà agli utenti la possibilità di vedere alcune novità sul piano grafico dell’interfaccia. Google ha deciso di avvicinare l’applicazione per le chiamate allo stile tipico di Material Design 3 in modo da garantire agli utenti un’esperienza unificata e soprattutto molto più intuitiva.

Emoji sempre a portata di mano

Uno degli aggiornamenti più evidenti riguarda il modo in cui è possibile inviare reazioni durante una videochiamata. Prima, le emoji erano accessibili tramite il menu Overflow (quello dei tre puntini verticali in basso a destra), ma ora sono state spostate su un pulsante dedicato direttamente nella barra flottante dei controlli. Gli utenti vedranno questo tasto sempre presente mentre sono in riunione ed avranno il vantaggio di poter accedere in maniera velocissima alle reazioni.

Una volta premuto il suddetto tasto, comparirà una nuova barra sopra quella solita dei controlli. Qui verrà fuori una selezione di emoji che gli utenti potranno scorrere verso il lato, scegliendo quella che gli occorre.

Un’altra piccola modifica riguarda il pulsante per “alzare la mano”, che prima occupava il posto ora destinato alle emoji. Questa funzione è stata spostata nel menu Overflow, ma rimane facilmente accessibile.

Un nuovo menu Overflow, più dinamico e colorato

Il menu Overflow ha subito un redesign significativo. In precedenza, presentava un layout piuttosto ordinato con una griglia 3×3 di nove controlli principali e una barra superiore per le reazioni emoji. Ora, il menu è stato rivisto secondo le linee guida di Material Design 3, con pulsanti di dimensioni diverse e un layout meno rigido.

La prima riga ospita un unico pulsante di grandi dimensioni per alzare la mano.

Le righe successive alternano pulsanti più piccoli disposti in gruppi di due o tre.

Questa nuova disposizione potrebbe sembrare meno organizzata rispetto alla precedente, ma mira a facilitare l’accesso alle opzioni più usate, dando maggiore risalto ai comandi principali.

Controlli host e impostazioni spostati

Un altro cambiamento riguarda le impostazioni per gli host. Prima, queste opzioni erano facilmente raggiungibili dal menu Overflow, ma ora sono state spostate nel menu delle impostazioni dell’app, rendendo la sezione Overflow più snella e dedicata ai controlli immediati della riunione. Anche i comandi per “riportare un problema” sono stati spostati in questa nuova posizione.