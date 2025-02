CAPTCHA: un metodo superato che danneggia gli utenti

Uno studio recente dell’Università della California a Irvine ha messo in discussione l’efficacia dei CAPTCHA, strumenti progettati per distinguere tra utenti reali e bot. La ricerca, durata oltre un anno e basata su un campione di oltre 3.600 persone, ha evidenziato che questi sistemi non solo non fermano il traffico automatizzato, ma rappresentano anche una minaccia alla privacy degli utenti.

Il problema principale dei CAPTCHA è legato ai cookie di tracciamento, utilizzati per raccogliere informazioni sugli utenti senza il loro consenso esplicito. Oltre all’invasione della privacy, questi sistemi causano uno spreco significativo di tempo. Secondo i ricercatori, la somma delle ore impiegate dagli utenti per superare questi test equivale a miliardi di dollari in perdita di produttività.

Due delle forme più diffuse di CAPTCHA sono quelle che analizzano il comportamento dell’utente e quelle basate sul riconoscimento di immagini. Tuttavia, entrambe sembrano servire più agli interessi delle aziende tecnologiche che agli utenti stessi, poiché contribuiscono allo sviluppo di intelligenze artificiali e al miglioramento della pubblicità mirata.

I costi nascosti dei CAPTCHA per gli utenti e l’ambiente

L’indagine ha rivelato che i bot sono diventati più veloci ed efficienti degli esseri umani nel risolvere i CAPTCHA, rendendo questi strumenti inefficaci. Inoltre, i ricercatori hanno stimato che:

Gli utenti hanno speso complessivamente circa 819 milioni di ore per risolvere CAPTCHA .

. Il valore economico del tempo perso ammonta a 6,1 miliardi di dollari.

Sono stati utilizzati 134 petabyte di larghezza di banda.

L’impatto ambientale si traduce in 7,5 milioni di libbre di emissioni di CO2.

Nonostante questi dati, l’uso dei CAPTCHA continua senza reali vantaggi per la sicurezza informatica. Secondo gli esperti, il loro scopo principale è la raccolta di dati per fini commerciali, mentre gli utenti ne subiscono solo gli svantaggi. Il dibattito sul loro superamento è ancora in corso, ma non vi sono segnali di un cambiamento imminente.