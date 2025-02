Amazon rinnova l’adesione alle Carte Cultura: Bonus Cultura e 18app ancora utilizzabili

Amazon ha confermato il rinnovo della sua adesione alle Carte Cultura, permettendo agli utenti di continuare a utilizzare il Bonus Cultura e la Carta del Merito per l’acquisto di prodotti selezionati sulla piattaforma. Questa decisione consente ai beneficiari dei fondi destinati a promuovere l’accesso alla cultura di sfruttare i propri bonus anche sugli articoli disponibili nel catalogo di Amazon.

Amazon resta tra i rivenditori abilitati per la Carta Cultura

Dopo alcune incertezze sulle piattaforme che avrebbero continuato a supportare il Bonus Cultura e la Carta del Merito, Amazon ha confermato che resterà tra i rivenditori abilitati. Questo significa che gli utenti potranno ancora acquistare libri, strumenti musicali e altri prodotti culturali utilizzando il credito assegnato dallo Stato.

Il Bonus Cultura è destinato ai giovani che compiono 18 anni nel 2024 e prevede un credito di 500 euro da spendere in prodotti culturali. La Carta del Merito, invece, è riservata agli studenti eccellenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità, offrendo un ulteriore credito di 500 euro. Amazon continua quindi a essere una delle opzioni preferite dagli utenti, grazie all’ampia disponibilità di prodotti compatibili con le regole di utilizzo delle Carte Cultura. Gli utenti che vogliono sfruttare il Bonus Cultura su Amazon devono scegliere tra una selezione di prodotti idonei, che include:

Libri cartacei e digitali, sia scolastici che di narrativa;

Strumenti musicali e accessori per lo studio della musica;

E-book e audiolibri acquistabili attraverso Kindle Store;

Non è invece possibile utilizzare il credito per acquistare elettronica di consumo, videogiochi o altri prodotti non direttamente legati alla cultura. L’acquisto avviene attraverso una procedura dedicata sul sito di Amazon, che consente di convertire il proprio bonus in buoni digitali spendibili per i prodotti ammessi.

La decisione di Amazon di rinnovare la propria adesione al programma delle Carte Cultura rappresenta un vantaggio per i giovani, che possono accedere più facilmente ai beni culturali senza limitarsi ai negozi fisici. L’iniziativa, oltre a incentivare la lettura e la formazione, supporta il settore editoriale e culturale, ampliando le possibilità di acquisto per chi vuole investire nella propria crescita personale.

Con la conferma della partecipazione di Amazon, il Bonus Cultura e la Carta del Merito continuano a essere strumenti utili per i giovani italiani, offrendo maggiore libertà di scelta su dove e come utilizzare il credito assegnato.