Samsung Galaxy A06 5G, ufficiale nuovo low cost Samsung

Il colosso sudcoreano Samsung continua ad investire attivamente anche nel settore degli smartphone di fascia media. L’azienda ha infatti da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone, ovvero il nuovo Samsung Galaxy A06 5G. Si tratta dunque del nuovo budget phone di Samsung ma che presenta comunque alcune caratteristiche notevoli, come il supporto alla connettività 5G. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Samsung svela ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy A6 5G

In questi ultimi giorni il colosso sudcoreano Samsung ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone low cost. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy A06 5G, il quale sembra che sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano. Come suggerisce il nome, lo smartphone è in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione.

Questo è grazie al processore che l’azienda ha deciso di adottare. La scelta è infatti ricaduta su un processore a marchio Mediatek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6300. In accoppiata sono poi disponibili numerosi tagli di memoria comprendenti 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno, eventualmente espandibile tramite scheda microSD. Sul fronte troviamo invece un display con tecnologia IPS LCD.

Il pannello ha una diagonale pari a 6.7 pollici e la risoluzione è pari ad HD+. In alto è collocato un piccolo notch a goccia dove si trova la fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP. Sul retro, invece, il comparto fotografico è affidato a un sistema di due fotocamere, comprendenti un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah ed è dotata del supporto alla ricarica rapida da 25W. All’appello sono poi presenti il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la certificazione IP54 contro gli schizzi d’acqua.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A06 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 114 euro al cambio attuale.