Kena, promo SHOCK low cost con 100 GB, attivala ora!

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è uno dei più scelti ed apprezzati tra gli utenti. Tutto questo grazie al suo vasto catalogo di offerte di rete mobile estremamente convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, è stata ulteriormente prorogata ancora per qualche giorno la disponibilità di una delle sue ultime offerte low cost di punta, ovvero l’offerta denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Vediamo qui di seguito perché è così sorprendente.

Kena, ancora disponibile la super promo a basso costo con ben 100 GB di traffico dati

Gli utenti potranno ancora attivare sul proprio numero una delle offerte di rete mobile più convenienti dell’operatore telefonico virtuale Kena. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. L’operatore virtuale ha deciso di dare agli utenti ancora due giorni per poter attivare sul proprio numero questa fantastica offerta.

In particolare, l’offerta rimarrà disponibile all’attivazione per altri due giorni, ovvero fino alla giornata di lunedì 24 febbraio 2025. Come già successo in passato, però, l’operatore potrebbe decidere di prorogare nuovamente la disponibilità di questa offerta. Nello specifico, Kena 4,99 Flash 100 Online arriva ad includere ogni mese un ottimo bundle mensile. Gli utenti avranno infatti a disposizione fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

Il bundle di questa offerta include poi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Si tratta dunque di un bundle estremamente ricco. Nonostante questo, l’operatore ha deciso di proporre questa fantastica offerta ad un costo di appena 4,99 euro al mese. Ricordiamo però che questa offerta è rivolta soltanto ai nuovi clienti di Kena Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lyca Mobile, 1Mobile, China Mobile, Optima Mobile, NTMobile, Italia Power e Feder Mobile.