EXPERT: offerte SHOCK da strapazzo per festeggiare il Carnevale

Festeggia il Carnevale e l’amore nel modo giusto con offerte da urlo da Expert. Il tuo store di fiducia ha preparato una selezione esclusiva di prodotti tecnologici che renderanno la tua vita quotidiana più semplice oltre che super divertente. Ti aspettano prezzi speciali e prodotti innovativi, perfetti per chi desidera il meglio senza spendere una fortuna. È il momento perfetto per coccolarti o fare un regalo speciale a qualcuno. Entra nel mondo Expert e scopri le sorprese incredibili che ti aspettano. Ti sei mai chiesto quanto può essere facile portarsi a casa il top della tecnologia? Ora puoi farlo, con sconti che non vorrai perdere.

Promo Expert talmente folli da lanciare coriandoli dalla felicità

La TV OLED LG da 55” Serie C4 ti sorprenderà con i suoi colori brillanti e la qualità 4K. E il prezzo ora da Expert? Qual è? Solo 1.299 euro! Se invece hai bisogno di uno smartphone elegante e funzionale, strabiliante, il Samsung Galaxy A35 5G è disponibile a soli 249,90 euro. Non solo tecnologia da salotto, anche in cucina puoi migliorare il tuo stile di vita. Il forno a microonde Samsung Mc28h5015ck ventilato con grill, è quello che ti serve per semplificare la preparazione dei tuoi piatti preferiti. Lo trovi in esclusiva da Expert a 200 euro. Per gli appassionati di gaming, la Nintendo Switch OLED bianca è in offerta maxi da Expert a 329,90 euro: un’opportunità unica per immergersi nel mondo dei giochi.

Se invece cerchi un dispositivo per l’ufficio, la stampante multifunzione HP Color Laser MFP 179fnw garantisce prestazioni eccezionali per un prezzo imbattibile di 299,90 euro. Ecco un’occasione da non perdere per chi è in cerca di un portatile: l’HP 15s-fq3006nl è in sconto super eccezionalmente da Expert a 279 euro. E ovviamente, non possiamo dimenticare l’iPhone 15 da 128 GB, disponibile da Expert a 749,90 euro. Un vero affare per chi vuole il massimo della tecnologia mobile. Con queste offerte da Expert, rendi il tuo Carnevale indimenticabile. Cosa stai aspettando? Vai qui su per il vero divertimento dello shopping.