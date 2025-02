Pixel, la funzione Now Playing non riconosce bene le canzoni. Ecco cosa fare

Gli smartphone prodotti da Google, ovvero i Pixel, risultano essere davvero degli ottimi dispositivi.

Durante il 2024 si è assistito a un aumento delle vendite del mercato degli smartphone, dopo due anni con un trend abbastanza negativo.

Anche Google, grazie alla serie Pixel 9 è riuscito ad aumentare le vendite dei propri smartphone.

Al momento, inoltre, il colosso di Mountain View si sta preparando al debutto di un nuovo modello, il Pixel 9a che dovrebbe sbarcare sul mercato proprio durante il mese di marzo del 2025.

I dispositivi di Google sono molto apprezzati dagli utenti, poiché coniugano delle ottime qualità a dei costi spesso molto accessibili.

Google Pixel: problemi con la funzionalità di Now Playing

Nonostante tutte le attenzioni e la qualità a volte, però, può capitare che a causa, ad esempio di alcuni aggiustamenti e di aggiornamenti, ci siano dei piccoli problemi di funzionalità.

In questi giorni, infatti, una funzione molto amata degli utenti, ovvero Now Playing di Pixel ha dato un po’ di problemini, ovviamente niente di irrisolvibile.

Now playing è una funzione molto amata poiché è esclusiva di questi smartphone e permette agli utenti di riconoscere le canzoni che vengono riprodotte nell’ambiente, mostrando il titolo e il cantante sulla schermata.

Durante il corso degli anni Google ha aggiornato molte volte la funzione, aggiungendo dei dettagli che hanno sicuramente migliorato l’esperienza degli utenti.

Tuttavia, in questi giorni, alcuni utenti hanno lamentato dei problemi inerenti a Now Playing, che sembra non funzionare al 100%. La funzione, infatti, non sarebbe sempre in grado di riconoscere la canzone che viene riprodotta nell’ambiente.

Riguardo a questo bug Google non si è ancora pronunciata, tuttavia si potrebbe cercare di risolvere il problema manualmente, recandosi sulle Impostazioni del proprio dispositivo e provando a svuotare la cash di Android System Intelligence, che per molti utenti pare abbia funzionato benissimo.