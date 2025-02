Vivo Y29, arriva ufficialmente in versione 4G

Verso la fine del 2024, il produttore tech Vivo aveva annunciato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone di fascia media, cioè il nuovo Vivo Y29 5G. Ora, però, sembra che l’azienda abbia svelato una nuova versione di questo modello dotata, questa volta, del solo supporto alla connettività 4G. Ci stiamo dunque riferendo al nuovo Vivo Y29 4G. Vediamo qui di seguito cosa lo contraddistingue.

Vivo presenta in veste ufficiale il nuovo Vivo Y29 in versione 4G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha annunciato in veste ufficiale una nuova versione del suo ultimo smartphone di fascia media annunciato qualche mese fa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y29 che questa volta supporta le sole reti 4G. Rispetto alla variante 5G, questo nuovo device presenta una batteria ancora più esagerata.

Qui troviamo infatti una batteria da addirittura 6500 mah e quest’ultima è sempre dotata del supporto alla ricarica rapida da 44W. L’azienda sta inoltre sponsorizzando questo device per la sua resistenza. Troviamo infatti sia la certificazione di resistenza militare MIL-STD-810H sia la certificazione di impermeabilità IP64. Il software è invece Android 15 e dispone delle ultime novità legate all’intelligenza artificiale.

Cambia poi il processore montato a bordo. Questa volta è infatti presente il soc Snapdragon 685. Sul fronte è invece presente un display con tecnologia IPS LCD da 6.68 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, sul retro troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP accompagnato da un sensore ausiliario da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP ed è posizionato in un foro centrale.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Vivo Y29 in versione 4G sarà disponibile all’acquisto in Bangladesh nelle colorazioni Noble Brown e Elegant White ad un prezzo iniziale di circa 157 euro al cambio attuale.