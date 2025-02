KTC: nuovi monitor in offerta a prezzi molto convenienti

Nuove occasioni per gli utenti che vogliono acquistare monitor (da gaming, ma non solo) di qualità al giusto prezzo, in questo periodo KTC, azienda leader nel settore che da 27 anni migliora la vita di tanti utenti con display commerciali, monitor LCD e TV LED di qualità (ma non solo), ha lanciato sul mercato due nuove soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che è possibile acquistare sia su Geekbuying che su Amazon.

KTC H27S25E

Il monitor presenta una diagonale di 27 pollici, un IPS LCD con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), una curvatura 1000R, ma soprattutto un refresh rate a 240Hz ed un tempo di risposta ridottissimo, solo 1 millisecondo. La risoluzione elevata garantisce il massimo dettaglio e precisione, oltre che una nitidezza superiore al normale, mentre la tecnologia Adaptive Sync (con supporto a Freesync & G-sync), gli permette di raggiungere la massima fedeltà in ambito di gaming. I colori sono precisi con una elevata copertura della gamma cromatica ed il supporto all’HDR, garantisce anche luminosità accurata.

Il posizionamento su qualsiasi superficie è facilitato dalla possibilità di regolare l’orientamento sull’asse orizzontale, gli attacchi VESA posteriori ne permettono eventualmente l’aggancio al muro, mentre la tecnologia anti-flicker e la protezione contro la luce blu, garantisce il massimo per quanto riguarda l’occhio umano.

Il prodotto può essere acquistato su Geekbuying ad un prezzo di listino di 299 euro, fino al 28 febbraio è in promozione a 269 euro, a cui si aggiungono altri 10 euro di sconto con il codice KTCNEW1, mediante la pressione di questo link. Su Amazon il prodotto viene commercializzato a 299 euro, applicando il codice KTCNEW27 sarà possibile ricevere uno sconto del 10%, per spendere in finale solamente 269 euro. Se interessati all’acquisto su Amazon, vi potete collegare qui.

KTC A32Q7 Pro

Il KTC A32Q7 Pro sale di livello e di qualità, è un monitor da gaming da 32 pollici, con risoluzione massima in 4K e completamente touchscreen (supporta il multitouch a 10 punti), oltre che con protezione contro la luce blu per una esperienza migliore ed un confort adeguato per ogni momento e tipologia di utilizzo. Al suo interno è possibile trovare un processore RK3588S, octa-core con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, è equipaggiato con Android 13, che prevede il supporto alla connettività multi-dispositivo e multi-tasking.

Essendo un monitor portatile, prevede una batteria interna completamente ricaricabile, così da poter essere eventualmente utilizzato lontano dalla presa a muro, con supporto alla ricarica rapida a 90W. Una volta posizionato, l’inclinazione può essere variata sui vari assi, risultando essere un prodotto estremamente versatile, capace di combinare varie tipologie di utilizzo.

Il suo prezzo di listino è di 799,99 euro, fino al 28 febbraio è in promozione a 769 euro, ma gli utenti che lo acquisteranno su Geekbuying a questo link potranno scontare altri 30 euro con il codice KTCNEW2. Lo stesso dispositivo, come il precedente del resto, può essere acquistato anche su Amazon, approfittando di un listino di 899,99 euro, a cui segue l’applicazione del codice coupon di 100€ in pagina per scendere a 799,99 euro, ed in finale l’aggiunta del codice KTCNEW32, che prevede uno sconto ulteriore del 5%, per arrivare a dover investire solamente 754,99 euro per il suo acquisto al seguente link.