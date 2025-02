Volkswagen ID. Every1: arriva l’auro elettrica alla portata di tutti

Volkswagen ha annunciato il futuro arrivo dell’ID. Every1, una vettura elettrica che punta a rendere la mobilità sostenibile più democratica. Con un prezzo stimato di circa 20.000 euro, l’auto vuole inserirsi nel mercato delle vetture elettriche entry level, rappresentando una soluzione per chi cerca un’alternativa alle proposte come Renault Twingo e Dacia Spring. Attesa per il 2027, la Volkswagen ID. Every1 sarà il modello più economico della gamma ID, pensata per chi desidera un’auto urbana con una tecnologia innovativa, ma senza rinunciare all’accessibilità. Thomas Schafer, amministratore delegato di Volkswagen, ha già condiviso un bozzetto del design, mostrando linee compatte ispirate all’ID.3, ma con dimensioni più ridotte. Chi non vorrebbe un’auto compatta, ma con l’abitacolo spazioso? Proprio l’abitabilità è stata un elemento chiave nello sviluppo del progetto. Le proporzioni e la carrozzeria da crossover Volkswagen favoriranno inoltre un utilizzo quotidiano agile e versatile.

Prestazioni della compatta Volkswagen e futuro elettrico

La Volkswagen ID. Every1 sarà equipaggiata con una batteria da circa 57 kWh, garantendo un’autonomia di 400 km con una singola carica. Questo dato la collocherebbe tra le migliori auto elettriche della sua categoria. La produzione di questo modello avrà un ruolo importante per il marchio, che con l’Every1 intende proseguire la strada aperta dalla e-Up!, offrendo una valida alternativa a veicoli orientali economici e ai modelli più costosi. Il concept verrà presentato ufficialmente il 5 marzo. Cosa riserverà Volkswagen in termini di design e innovazione? L’ID. Every1 sarà caratterizzata da uno stile futuristico ma funzionale, con un frontale elegante e fari a LED sottili. La vettura dovrebbe essere dotata di tecnologie avanzate per l’assistenza alla guida e un’interfaccia utente semplificata. Non mancheranno ovviamente soluzioni intelligenti per l’infotainment. Per gli interni, Volkswagen punta su materiali sostenibili, in linea con il suo impegno ecologico. La casa automobilistica tedesca ribadisce il suo impegno verso una mobilità green, destinata a un pubblico sempre più ampio. La scelta di un’auto compatta ma efficiente, a un prezzo così competitivo, risponde a un’esigenza crescente del mercato: rendere l’elettrico più accessibile.