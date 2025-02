Vodafone saluta il widget dell’app MyVodafone, e ora?

Vodafone Italia ha annunciato che il widget dell’app My Vodafone non sarà più disponibile. Ciò dunque porta gli utenti in una sorta di fase di panico, in quanto ora non avranno più modo di consultare rapidamente le informazioni sui consumi e su tanti altri servizi che il colosso offre. Vodafone infatti ora richiederà loro di entrare per forza tramite applicazione ufficiale per qualsiasi tipo di operazione da svolgere.

Il widget era già inutilizzabile su Android

Vodafone non ha fatto presente un aspetto ovvero se l’estromissione del widget riguarderà solo gli utenti iOS o anche gli utenti Android. Almeno per il momento le persone segnalano che la novità starebbe avendo luogo sul sistema di Apple. La novità infatti è proprio questa in quanto, come riferiscono gli utenti, su Android già da tempo il widget non funzionava più.

Un cambiamento in un periodo di transizione per Vodafone

Questa novità arriva in un momento di grandi trasformazioni per Vodafone Italia, che dal 31 dicembre 2024 è ufficialmente entrata a far parte del Gruppo Swisscom. La fusione con Fastweb, confermata il 2 gennaio 2025, ha dato vita a Fastweb + Vodafone, un nuovo brand che segnerà un cambiamento significativo per gli utenti dell’operatore.

Con questa nuova gestione, il focus potrebbe spostarsi verso un’integrazione più profonda dei servizi digitali, riducendo la dipendenza da elementi come i widget e puntando su un’esperienza utente più centralizzata all’interno dell’app.

Gli utenti abbandonano i widget sempre di più

Con l’eliminazione di questa funzione, Vodafone segue una tendenza che vede sempre meno operatori fare affidamento sui widget, preferendo concentrare tutto in un’unica interfaccia principale.

Gli utenti dovranno quindi adattarsi a gestire la propria linea esclusivamente tramite l’app, una soluzione che potrebbe risultare più stabile e completa, ma che potrebbe far storcere il naso a chi preferiva un accesso rapido alle informazioni senza dover aprire My Vodafone ogni volta.