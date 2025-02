Photonics lancia il JUMBO162: il mega schermo LED che rivoluziona gli eventi all’aperto

Un nuovo colosso dell’intrattenimento digitale ha fatto il suo debutto. Photonics ha ufficialmente presentato il JUMBO162. Un impressionante schermo LED mobile pensato per eventi su larga scala. Con una superficie di 162 metri quadrati, questa tecnologia rappresenta un’evoluzione notevole rispetto al precedente modello JUMBO100. Il quale nel 2014 aveva stabilito un nuovo punto di riferimento con i suoi 100m2.

Photonics e il JUMBO 162: tecnologia all’avanguardia per una qualità visiva senza pari

Ciò che rende il JUMBO162 di Photonics davvero straordinario però, non è solo la sua grandezza, ma anche la sua mobilità. Il display, infatti, può essere trasportato su un camion specializzato. Garantendo così la possibilità di portare immagini spettacolari ovunque sia necessario. In più, grazie alla sua struttura robusta, è in grado di resistere a venti fino a 61km/h. Assicurando stabilità e sicurezza anche in condizioni atmosferiche avverse.

Oltre alle dimensioni imponenti, il JUMBO162 offre una qualità visiva eccezionale. La luminosità di 4.500nit e la definizione 4K garantiscono immagini nitide e vibranti, anche sotto la luce diretta del sole. Il cuore di questa innovazione è rappresentato dalla piattaforma Megapixel VR Helios. La quale ottimizza l’elaborazione delle immagini per offrire un’esperienza visiva superiore.

Il display è composto da 374 pannelli LED AR3.9 sviluppati da INFiLED, una delle aziende leader nel settore. Grazie alla tecnologia Infinite Colours, il JUMBO162 è in grado di riprodurre una gamma cromatica più ampia. In modo da rendere ogni dettaglio ancora più realistico.

Ulteriori caratteristiche e specifiche tecniche

Un’altra caratteristica che aggiunge versatilità al dispositivo è la sua modularità. Infatti il JUMBO162 di Photonics può essere riconfigurato in un formato più compatto, il JUMBO100HD da 97,5m2 con risoluzione HD+. Così da poter garantire una maggiore flessibilità durante eventi di diverse dimensioni.

Nonostante le sue caratteristiche straordinarie, il JUMBO 162 resta comunque inferiore ai colossi del settore. Il display LED dello Sphere di Las Vegas, ad esempio, copre una superficie di ben 54.000m2. Mentre lo schermo temporaneo installato a Monaco per il concerto di Adele nel 2024 ha raggiunto i 4.159m2, stabilendo un record mondiale.