Nuovo studio: il passato e il futuro potrebbero essere identici

Siamo abituati a pensare al tempo come a una strada a senso unico: dal passato al futuro, senza possibilità di inversione. Ma cosa succederebbe se, almeno nel mondo quantistico, il tempo potesse scorrere in entrambe le direzioni? No, non è la trama di un film di fantascienza, ma la conclusione a cui sono arrivati i ricercatori della University of Surrey.

Il tempo può scorrere all’indietro?

Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha analizzato i sistemi quantistici con modelli matematici avanzati e ha rivelato qualcosa di sorprendente: le equazioni che descrivono il loro comportamento funzionano perfettamente sia che il tempo scorra in avanti sia all’indietro. Insomma, mentre nella nostra esperienza quotidiana il passato è passato e il futuro è un’incognita, nel mondo quantistico le cose sembrano molto più flessibili. Secondo Andrea Rocco, professore associato e coautore dello studio, il nostro modo di percepire il tempo potrebbe essere solo una limitazione della nostra esperienza.

Ma come sono arrivati a questa conclusione? I ricercatori hanno lavorato su due ipotesi. La prima considera l’ambiente attorno a un sistema quantistico come un’entità enorme e complessa, il che permette di concentrarsi solo sul sistema in sé. La seconda riguarda il flusso di energia e informazioni: si è sempre pensato che, una volta uscite da un sistema, non tornino più indietro. Ma analizzando tutto con più attenzione, è emerso un dettaglio insolito: un fattore discontinuo nel tempo. Di solito, nelle equazioni della fisica, i cambiamenti avvengono in modo graduale e prevedibile. Qui, invece, spunta una sorta di “scarto“, un elemento che suggerisce che la natura del tempo sia molto più strana di quanto ci immaginiamo.

Questa scoperta arriva proprio mentre la meccanica quantistica si appresta a spegnere 100 candeline. Era il 1925 quando Heisenberg, Born e Jordan gettarono le basi di questa teoria che, negli anni, ha rivoluzionato il nostro modo di vedere la realtà. Per celebrare il traguardo, il 2025 è stato dichiarato Anno Internazionale della Scienza e Tecnologia Quantistica. Dopo un secolo di scoperte, è chiaro che il mondo quantistico ha ancora molte sorprese in serbo per noi.