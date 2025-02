Meta: arriva un nuovo cavo sottomarino in fibra

Meta si prepara a rivoluzionare le telecomunicazioni globali. Ciò grazie all’iniziativa denominata “Project Waterworth“. Il colosso tecnologico ha annunciato ufficialmente il piano per la costruzione di una rete di cavi sottomarini di proprietà esclusiva. L’obiettivo è collegare cinque continenti e potenziare la connettività globale. L’infrastruttura si estenderà per oltre 50.000 chilometri. Toccherà strategicamente Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica.

Meta lavora ad una nuova rete di cavi sottomarini

Il centro tecnologico del progetto risiede nell’implementazione di un cavo a 24 coppie di fibre ottiche. Una configurazione che lo renderà il più lungo e avanzato della sua categoria. Meta ha inoltre sviluppato un sistema di instradamento altamente innovativo. Quest’ultimo è stato progettato per consentire l’installazione a profondità record di 7.000 metri. Tale caratteristica garantisce una maggiore protezione del cavo da eventi accidentali. Come la rottura causata dalle ancore delle navi o dall’attività sismica.

Uno degli aspetti più importanti del progetto è il suo potenziale impatto sulle comunicazioni digitali e sull’economia dei dati. Considerando che le piattaforme Meta generano circa il 10% del traffico internet fisso mondiale e il 22% di quello mobile, l’investimento rappresenta un passo strategico. L’obiettivo è consolidare il dominio dell’azienda nel settore delle infrastrutture digitali. Il progetto ha già ottenuto il via libera ufficiale da parte delle autorità statunitensi e indiane. Come confermato in un comunicato congiunto tra i due paesi. È stato però precisato che l’India non parteciperà direttamente al finanziamento dell’opera.

Tale dettaglio lascia supporre che Meta manterrà il pieno controllo sulla realizzazione dell’infrastruttura. Riducendo così la dipendenza da operatori terzi e rafforzando la propria posizione nel mercato della connettività globale. L’iniziativa rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione delle reti sottomarine. Inoltre, pone Meta in diretta competizione con colossi come Google e Amazon. Con Project Waterworth, l’azienda di Zuckerberg non solo espande la sua infrastruttura digitale, ma ridefinisce il futuro delle telecomunicazioni globali.