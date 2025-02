Apple Mac Mini: il prezzo è DIMEZZATO su Amazon, sconto da non perdere

La promozione che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un Apple Mac mini su Amazon con uno sconto importante sul suo listino originario. Nel caso in cui non lo conosciate, ricordiamo essere un mini PC, ovvero un piccolo dispositivo pensato per fornire la stessa potenza di elaborazione di un desktop, ma in dimensioni estremamente ridotte.

Il design di questo prodotto ricorda chiaramente il mondo Apple, presentando uno chassis realizzato interamente in metallo, con finitura opaca su tutta la superficie, ed un grande logo nella parte superiore dello stesso. La connettività fisica presenta sulla superficie è molto valida, con anteriormente due porte USB-C ed un jack da 3,5 mm per le cuffie, mentre posteriormente una ethernet, una HDMI e ben tre Thunderbolt 4.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo oggi con il canale Telegram dedicato, disponibili in esclusiva a questo link, con anche tanti sconti e offerte esclusive.

Apple Mac Mini: lo sconto migliore su Amazon

All’interno della confezione non troverete praticamente nulla, se non il cavo di alimentazione da collegare alla presa a muro, oltre al Mac Mini, è assente un qualsivoglia cavo di collegamento (come HDMI o simili). Il prezzo di listino della variante in oggetto, con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, sarebbe di 799 euro, ma solamente in questo periodo Amazon lo ha ridotto di 100 euro, per scendere a 699 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

La versione in promozione è l’ultima disponibile sul mercato, con processore Apple M4, una CPU 10-core e GPU 10-core di ottima qualità, anche se non a livello delle schede grafiche dedicate. In termini dimensionali il prodotto raggiunge 5 centimetri in altezza, 12,70 centimetri di larghezza e profondità (essendo un parallelepipedo a base quadrata), ed un peso di 670 grammi complessivi, il che ne facilita sicuramente la portabilità ovunque vogliate e desideriate.