Apple: emerse diverse indiscrezioni su un nuovo iMac

Nel 2022 è si è assistito all’addio dell’iMac da 27 pollici e dell’iMac Pro. Da quel momento, gli utenti Apple continuano ad interrogarsi sul futuro dei dispositivi di grandi dimensioni. Fino ad ora, la società di Cupertino non ha fornito conferme ufficiali su un loro possibile ritorno. Eppure, numerose indiscrezioni continuano a suggerire che un nuovo iMac con schermo più grande sia ancora nei piani dell’azienda.

Apple: stanno per tornare gli iMac con schermi più grandi?

Con l’arrivo dell’iMac con chip M1, molti si aspettavano un ritorno dei display di dimensioni maggiori. Eppure, non è stato così. Nel 2023, Apple ha presentato l’iMac M3. In tale occasione, l’azienda ha dichiarato che tale modello da 24 pollici rappresentava un perfetto equilibrio. Le cose però potrebbero cambiare. A suggerirlo sono diversi esperti del settore. Quest’ultimi hanno più volte affermato che Apple è al lavoro su un nuovo iMac con un display più grande. Secondo alcune indiscrezioni, un iMac da 32 pollici con tecnologia Mini LED potrebbe presto arrivare. Tale nuovo display offrirebbe una luminosità superiore. Ciò insieme ad un contrasto più elevato rispetto ai pannelli LCD tradizionali.

Allo stesso tempo, Apple starebbe sviluppando un aggiornamento per lo Studio Display, che dovrebbe arrivare nel 2026. Il monitor, attualmente in fase di test, verrà introdotto per accompagnare i futuri MacBook Pro con chip M5. Per il Pro Display XDR, il monitor da 32 pollici di fascia alta introdotto nel 2019, Apple sembra mantenere un approccio cauto. Il suo successore potrebbe non arrivare a breve, indicando una possibile revisione della strategia dell’azienda. Inoltre, il calendario di rilascio dei nuovi processori Apple Silicon potrebbe giocare un ruolo cruciale nello sviluppo dell’iMac di grandi dimensioni. Al momento, non ci sono conferme ufficiali. Sarà necessario attendere futuri dichiarazioni di Apple per scoprire le reali intenzioni dell’azienda per le dimensioni degli schermi dei suoi dispositivi.