Tsar Bomba: orologi automatici di qualità, come il Dark Matter 1

Tsar Bomba è un’azienda produttrice di orologi automatici di alta qualità, nella quale credono che ogni orologio debba essere dinamico come l’universo stesso, per questo i cinturini, le corone (intercambiabili e brevettate), ma anche le lunette, vanno a rispecchiare la coreografia degli atomi. Esattamente con gli elettroni orbitano attorno ai nuclei, anche i componenti degli orologi Tsar Bomba ruotano attorno al nucleo centrale dell’orologio stesso, riuscendo ad adattarsi all’umore e allo stile dell’utente, a prescindere dall’ambito utilizzo. Ne è un chiaro esempio l’ottimo Dark Matter 1, orologio autoamtico di fascia alta, perfetto per ogni ambiente ed adatto a tutti.

L’azienda

Fondata nel 2017, Tsar Bomba è letteralmente ‘esplosa’ sulla scenda mondiale dell’orologeria, è un marchio che integra lunette, corone e cinturini intercambiabili nel design degli orologi, così da permettere all’utente di cambiare completamente l’aspetto dello stesso orologio in pochi secondi. Oltre due anni di sviluppo, con test, prove ed errori, hanno portato l’azienda a realizzare la tecnologia brevettata Quick Release, la quale garantisce che i componenti dell’orologio siano fissati saldamente per l’uso quotidiano, ma che allo stesso tempo siano facilmente intercambiabili tra loro. Il tutto integrato con l’attezione di Tsar Bomba verso materiali esotici ad alte prestazioni, come fibra di carbonio, titanio e ceramica.

Gli uffici sono dislocati in tutto il globo, sono a Miami, Dubai, Hong Kong e Los Angeles, con un perfetto posizionamento per cambiare completamente il mondo dell’orologeria. Al giorno d’oggi è Tsar Bomba è presente in centinaia di punti vendita in tutto il mondo, con crescente espansione nelle Americhe, grazie ad una rete di partner al dettaglio in rapida espansione e crescita. Sono oltre 500’000 gli utenti che hanno scelto Tsar Bomba, con la sua presenza in oltre 40 nazioni e in più di 200 negozi nel mondo. Numeri che si rispecchiano perfettamente anche online, con oltre 300’000 followers sulle piattaforme social e più di 100 milioni di utenti raggiunti.

La realizzzazione degli orologi

Gli ingegneri, come gli alchimisti di un tempo, hanno forgiato orologi che trascendono la mera estetica, sono a tutti gli effetti una sinfonia di forma e funzione, che mettono il potere del cambiamento direttamente nelle mani dell’utilizzatore. Quando si indossa uno Tsar Bomba si porta con sé l’eredità di secoli di ingegneria orologiera rivoluzionaria, indossando lo spirito di innovazione ispirato dagli stessi atomi che compongono il mondo. I centri logistici sono stati posizionati perfettamente in mercati chiave, così da garantire sempre il prodotto giusto nel posto giusto, al momento giusto. Stesso discorso per i centri di assistenza post-vendita, riuscendo a massimizzare i ricavi dei partner e la soddisfazione del cliente.

Tsar Bomba vanta un team composto da 10 designer di orologi originali, oltre a contratti con oltre 20 design indipendenti nel mondo, così da riuscire a garantire capacità creati e di ricerca e sviluppo continue; il tutto l’ha portata non solo a vincere numerosi premi prestigiosi, ma anche a depositare tantissimi brevetti originali (30 brevetti, 6 diritti di proprietà intellettuale indipendenti, 2 brevetti di invenzione, 2 premi per orologi professionali, al 31 dicembre 2023).

Tsar Bomba Dark Matter 1 – TB8601

Al centro dell’orologio troviamo il movimento 82S7, preciso, stabile ed affidabile, oltre che duraturo nel corso del tempo. Lo Tsar Bomba Dark Matter 1, come gli altri modelli della stessa line-up, è un orologio meccanico combinato staccabile, non servono utensili per smontare e rimontare la conora, la lunetta, il cinturino o la fibbia. Una meraviglia dell’ingegneria che offre la possibilità di liberarsi dai vincoli, con una forte attenzione anche ai materiali utilizzati. L’azienda ha incorporato il meteorite, un materiale dal significato misterioso e dalle proprietà uniche provenienti dal cosmo, direttamente nel design di alcuni modelli della serie, ma non nell’8601 descritto nell’articolo, sinonimo di ricerca di creatività tecnologia e di esplorazione di materiali innovativi.

In questo modo, anche con lo Tsar Bomba Dark Matter 1 gli utenti possono passare da lunette in fibra di carbonio ad acciaio inossidabile, così da provare la perfetta combinazione di forza ed eleganza; discorso simile per il cinturino in gomma FKM, che ridefinisce durata e comfort, proprio in contrasto con i classici cinturini in gomma, la FKM è altamente resistente alle temperature estreme (a prescindere che siano fredde o calde). Questo, tuttavia, non è nemmeno l’unico vantaggio, infatti le sue proprietà igieniche permettono di tenere lontani i batteri, olio e sudore, rendendola perfetta per un utilizzo quotidiano.

L’orologio è completamente impermeabile fino a 5 ATM (o 50 metri di profondità), realizzato con esclusivo material AlphaLuminex di qualità, il quadrante è perfettamente visibile anche con poca luce, così da riuscire a leggere l’ora senza problemi anche quando vi trovate nel buio più totale. Il quadrante è proteto da vetro zaffiro, le dimensioni sono di 43 x 53,5 millimetri, con spessore di 14,5 millimetri; il cinturino ha una lunghezza di 260 millimetri, con larghezza di 26 millimetri, nel complesso il peso del prodotto si aggira attorno ai 102 grammi.

Tsar Bomba Dark Matter – prezzo

Lo Tsar Bomba Dark Matter 1, di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo, può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale dell’azienda (premendo questo link), al prezzo di listino di 1200 euro. Per i soli utenti di TecnoAndroid è previsto una promozione molto speciale, infatti sarà possibile inserire il codice tecnoandroid5, prima di completare l’ordine, così da ricevere uno sconto di 60 euro sul suddetto listino, fino ad arrivare al costo finale di 1140 euro, sempre al link inserito poco sopra. I metodi di pagamento accettati sono PayPal, ShopPay, carta di credito e Google Pay, con spedizione gratuita presso il vostro domicilio e consegna garantita in relativamente pochi giorni (7-13 giorni lavorativi dall’invio).

Gli utenti possono eventualmente decidere di rendere il prodotto entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, senza particolari motivazioni; la garanzia è di 2 anni dalla data d’acquisto, in questo caso potrà essere esercitata solo ed esclusivamente su eventuali danni di fabbrica riscontrati in fase di utilizzo, non danni accidentalmente causati dall’utente durante l’utilizzo stesso. Sempre al link inserito poco sopra, potrete trovare tutte le colorazioni disponibili per lo stesso modello di orologio, scegliendo tra Nero, Bianco e Arancione.