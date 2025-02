Apple iPhone 16: lo sconto di 130 euro su AMAZON è da NON PERDERE

Gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare Apple iPhone 16, finalmente troveranno soddisfazione nel conoscere la presenza di una promozione molto speciale applicata e lanciata direttamente su Amazon in questi giorni. Il prodotto in offerta è il più classico iPhone 16, nel suo taglio di memoria di 128GB, che ricordiamo non essere assolutamente espandibile con l’ausilio di una microSD.

Il processore è un Apple A18 di ultima generazione, con una frequenza di clock che si estende fino a 3,46GHz, con alle spalle una GPU di Apple (5-core), ed anche 8GB di RAM (che sono stati incrementati dai 6GB di base delle versioni precedenti). Ciò che non cambia è il display da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED, con refresh rate a 60Hz, che raggiunge una densità di 460 ppi, ed una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, con protezione Ceramic Shield.

Apple iPhone 16: lo sconto inaspettato disponibile su Amazon

La spesa per il suo acquisto non equivale più ai 979 euro previsti originariamente di listino, almeno per la variante in oggetto, ma scende a 849 euro, con un risparmio di circa 130 euro a disposizione del singolo consumatore che si collegherà subito a questo link.

Considerando invece il comparto fotografico, l’utente si ritrova a poter abbracciare una parte posteriore in cui trovano posto due sensori: un principale da 48 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 12 megapixel, con apertura rispettivamente di F1.6 e F2.2, il tutto per riuscire a realizzare scatti in 4:3 a 8000 x 6000 pixel. Anteriormente si trova un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9, con realizzazione di video in 4K a 60fps. La batteria è, invece, un componente di 3561 mAh con una buona autonomia generale.