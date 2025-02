1Mobile: una super promozione per offrire a tutti il 5G

Se avete bisogno di aggiornare la promozione presente sul vostro smartphone e ne volete una che ti permetta di sfruttare appieno tutto ciò che il mondo della telefonia ad offrire sicuramente un provider che potete valutare tra le papabili scelte è rappresentato dall’operatore 1Mobile, quest’ultimo infatti vanta un catalogo di offerte decisamente ampio e variegato dal momento che offre soluzioni pensate per accontentare le esigenze di tutti quanti venendo incontro sia ai desideri degli utenti sia alle loro necessità economiche.

Come se non bastasse il provider in questione recentemente ha anche attivato la connettività 5G consentendo ai suoi utenti di sfruttarla di default all’interno delle loro promozioni senza pagare nessun tipo di costo aggiuntivo, ovviamente per l’occasione i provider ha lanciato delle offerte ad hoc che includono la connettività di ultima generazione, scopriamo insieme di che cosa si tratta e che cosa offrono.

Una super promozione

Oggi vi parliamo di un’offerta decisamente competitiva dal momento che offre tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente, l’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 20 SMS verso tutti, l’offerta presenta delle caratteristiche peculiari tra le quali spicca in primis il prezzo, il primo mese pagherete solo cinque euro e poi a partire dal secondo ogni rinnovo costerà 7,99 €, in più all’attivazione servirà pagare un contributo di cinque euro per la Sim, però, avrete la possibilità di effettuare la portabilità da qualsiasi operatore presente sul mercato in maniera completamente gratuita.

Caratteristiche alla mano pare evidente come all’attivazione della promozione. Il costo totale che dovrete pagare sarà di appena 10 €, così facendo avrete a disposizione tutto il necessario per poter sfruttare appieno le caratteristiche dell’offerta e anche la connettività 5G nel caso il vostro smartphone la supporti, nulla di più semplice e conveniente, soprattutto di questi tempi.